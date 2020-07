Mozilla rolt Firefox 79 uit, focus op beveiliging en ontwikkelaars

Nog net voor het begin van augustus verschijnt de nieuwste versie van Firefox, Firefox 79. Deze versie brengt weinig vernieuwingen voor de gemiddelde gebruiker.

Voor gebruikers beperkt de nieuwe featurelijst zich nagenoeg tot het breder beschikbaar maken van WebRender. Hierdoor wordt de GPU gebruikt om een pagina soepeler te renderen. Met Firefox 79 wordt die feature geïntroduceerd voor Windows 10-gebruikers met een AMD-GPU, zelfs als het gebruikte apparaat geen netstroom toevoer heeft. Mac en Linux users krijgen de optie nog niet, tenzij er gebruik wordt gemaakt van de preview-build. Wel waarschuwt Mozilla dat daar nog een aantal bugs in zitten.

Naast de kleine feature introductie, gaat de release van Firefox 79 ook gepaard met een aantal security updates. De belangrijkste hiervan is het verbeteren van de beveiliging als gebruikers een op een link klikken die de tag ‘target=”_blank”’ heeft gekregen. Hierdoor wordt de gelinkte URL in een nieuw tabblad of venster geopend en blijft de originele pagina op de achtergrond open. Dat kan echter zorgen voor een phishingpoging die bekend staat als Reverse Tabnapping, waar Mozilla nu maatregelen voor heeft getroffen.

Ook keert het gebruik van Shared Memory weer terug, wat in 2018 aan de kant werd geschoven door de meerdere CPU-kwetsbaarheden die werden ontdekt. De snellere communicatie tussen threads is met Firefox 79 weer terug.

Developers krijgen met de nieuwe release een scala aan nieuwe mogelijkheden, waaronder het werken met promise.any(), net als het wederom verbeteren van de debugging tools.

