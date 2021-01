Windows 10X uitgelekt: lijkt sterk op ChromeOS

Er is een versie van Windows 10X uitgelekt die dichtbij de versie komt die Microsoft later dit jaar op de markt wil brengen. Met het lichte besturingssysteem wil Microsoft goedkope hardware op de markt brengen die de concurrentie met Googles Chromebooks aan moet gaan.

The Verge heeft verschillende details over het nieuwe besturingssysteem gedeeld. Net als ChromeOS is het vrij beperkt in functionaliteit om nadruk te leggen op de internetbrowser en cloudopslag.

Interface

Zo wordt het in Windows 10X niet langer mogelijk om zelf het formaat van een venster te bepalen. Gebruikers hebben keuze om een applicatie het volledige of het halve scherm te laten vullen. Dit heeft tot gevolg dat de maximaliseerknop uit te rechterbovenhoek van een applicatie verdwenen is.

De taakbalk wordt ook flink aangepakt. De startknop en vastgezette applicaties zijn naar het midden van de balk verplaatst. Het startmenu is volledig veranderd, met een overzicht van veelgebruikte of vastgezette bestanden en applicaties en bovenaan een zoekbalk. Die zoekbalk kan zowel de computer als het internet doorzoeken.

Windows Verkenner is ook aangepakt. De interface is sterk vereenvoudigd en is voornamelijk bedoeld om bestanden binnen OneDrive te doorzoeken. Lokale bestanden en usb-sticks kunnen ook worden uitgelezen.

Functionaliteit

Windows 10X wordt duidelijk een heel stuk eenvoudiger dan de volledige versie van Windows 10. Wanneer het besturingssysteem uitkomt, kunnen traditionele applicaties er niet op draaien; gebruikers moeten het doen met applicaties in de Windows Store en webapps. Wel gaan er geruchten rond dat Microsoft werkt aan het draaien van desktopapplicaties in virtual machines en Android-apps op het systeem werkend krijgen.

Wanneer Windows 10X op de markt komt, is nog niet bekend, maar het nieuwe besturingssysteem laat vermoedelijk niet lang meer op zich wachten. Gebruikers gaan het niet op eigen computers kunnen installeren; in plaats daarvan wordt het bij nieuwe laptops en andere apparaten geleverd. Er zijn nog geen aankondigingen gedaan welke bedrijven deze apparaten gaan aanbieden.