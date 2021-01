Microsoft Edge laat je weten of je wachtwoord op straat ligt

De Windows-browser Microsoft Edge heeft een nieuwe Password Monitor-optie. Versie 88 zorgt ervoor dat de op Chromium gebaseerde webbrowser kan aangeven of je wachtwoord al dan niet op straat ligt.

Het idee is ongeveer hetzelfde als dat van haveibeenpwned.com, waarin je kunt opvragen of je wachtwoord bekend is bij anderen. Google Chrome heeft deze optie ook, maar nu komt Microsofts browser ook met zoiets dergelijks. Het gaat om de Password Monitor die als doel heeft om meer transparantie en meer controle te geven. De Password Monitor geeft een melding af als je opgeslagen wachtwoord in een datalek is voorgekomen.

Edge

Als je Insider bent, dan beschik je al sinds 2020 over deze mogelijkheden binnen Edge. Nu maakt Microsoft de functie wereldwijd beschikbaar. Microsoft benadrukt daarbij dat het zelf je wachtwoord niet te weten komt, laat staan iemand anders via de Password Monitor in Edge.

Er wordt gebruikgemaakt van homomorf encryptie. Juist omdat de data niet wordt ‘uitgepakt’, blijft deze versleuteld en kan Microsoft er dus niet achter komen wat die data precies inhoudt. Als je wachtwoord in gevaar is omdat het op straat ligt, dan kun je via de Password Generator een nieuw, sterk wachtwoord laten maken.

Gepersonaliseerde advertenties

Met de update komt nog meer naar Edge. Zo kun je trackingbescherming makkelijker inschakelen als je in Strict-modus In Private bent, want Microsoft denkt dat je geen gepersonaliseerde advertenties wil op je browser historie. Je kunt immers net een cadeau voor iemand hebben gekocht dat dan in een advertentie weer oppopt, terwijl die persoon misschien net naast je staat.

Wil je gebruikmaken van al deze nieuwe mogelijkheden, zorg dat je password sync dan aanstaat en dat je ingelogd bent. Dat geldt ook voor MacOS.