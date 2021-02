Microsoft wil aanpak updates van Windows 10 veranderen

Waar je nu een update voor Windows 10 via het systeem zelf geserveerd krijgt, wil Microsoft dat binnenkort anders aanpakken. Het wil de updates laten verlopen via de Microsoft Store. Om precies te zijn via de Windows Feature Experience Pack.

Windows Insiders in het Beta-kanaal kunnen al zien hoe dat ongeveer in zijn werk moet gaan. In de meest recente versie van Windows Feature Experience Pack (120.2212.2020.0) is de nieuwe manier al te zien. Het wordt momenteel getest met de Insiders om te kijken of het een goede manier zou zijn voor alle gebruikers van Windows 10 om straks updates te ontvangen. De verwachting is dat dit bij de grote herfstupdate ook daadwerkelijk naar iedereen wordt uitgerold.

Windows 10 updates

Microsoft Program Manager Brandon LeBlanc: “Op dit moment beginnen we met een hele reeks functies en verbeteringen. Na verloop van tijd hopen we het bereik en de frequentie van releases in de toekomst uit te breiden.” De Windows Feature Experience Pack heeft een verbeterde Snipping-tool, tekstpaneel en een verbeterde user interface. Ook het touchtoetsenbord is verbeterd in een recente update van het pack, schrijft ZDNet.

In de meest recente update van het Pack zitten nog meer verbeteringen voor de Snipping-tool, waardoor de app wat betrouwbaarder wordt en makkelijker in gebruik is in combinatie met andere apps. Tegelijkertijd heeft Microsoft een mogelijkheid verwijderd, omdat deze voor problemen zou zorgen. Het gaat om de mogelijkheid om een screensnip direct in een map in File Explorer te kopiëren en plakken. Deze fout werd ontdekt door Windows Insiders. Het is uiteraard de bedoeling dat de mogelijkheid weer terugkomt, maar dan moet het probleem eerst zijn opgelost en dat is Microsoft tot op heden nog niet gelukt.

Windows Insiders

Als je in het beta-programma zit als Insider, dan kun je via Settings > Update & Security > Windows Update naar het geüpdated pack gaan. Je moet hiervoor wel op Windows 10 20H2 Build 19042.662 of hoger zijn.