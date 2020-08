Nieuwe Windows 10-updates veroorzaken blue screen of death

De nieuwe Windows 10-updates zorgen bij veel gebruikers voor grote problemen. Zij klagen over blue screen of death (BSoD), verslechterde prestaties en netwerkproblemen.

De Windows 10-updates KB4549951 en KB4566782 zijn onlangs naar buiten gebracht om de beveiliging van het gebruik van externe apparaten, zoals muis en toetsenbord, te verbeteren. Daarnaast moeten de updates ook de manier waarop Windows 10 bestanden opslaat en beheert verbeteren.

Sinds het uitbrengen van deze updates wordt het officiële forum van Windows overspoeld met meldingen van hardwarefouten, netwerkproblemen en blue screen of death. Er zijn zelfs gebruikers die klagen over de zeldzame ‘green screen of death’. Alleen Windows Insiders met previewversies van Windows 10 kunnen dit scherm krijgen. Gebruikers melden dat het downloaden traag verloopt en dat de wifi ook traag is. Het is ook vaak onmogelijk om externe Bluetooth-apparaten aan te sluiten en apparaten via USB worden niet herkend.

Het is opvallend dat het gebruik van hypervisor Hyper-V als een rode draad door alle klachten loopt. Windows Sandbox, een nieuwe feature van Microsoft, gebruikt deze hypervisor ook om potentiële schadelijke software in een afgesloten omgeving te draaien zonder dat deze software invloed heeft op de rest van het systeem.

Lenovo-apparaten lijken buitengewoon veel last te hebben van de Hyper-V-error.

