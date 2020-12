Microsoft voegt Windows 10-functies toe in kleinere updates

Microsoft heeft de eerste Windows Experience Pack uitgebracht. Dit is een kleinschalige update die nieuwe functies moet toevoegen buiten de gebruikelijke feature-updates om.

Windows Feature Experience Pack 120.2212.1070.0 bevat twee verbeteringen. De grootste hiervan is de mogelijkheid om screenshots die genomen zijn met de screenshotfunctie direct in een map geplakt kunnen worden. Deze functie kan opgeroepen worden met de toetsencombinatie WIN + SHIFT + S. De andere verbetering is dat 2-in-1-apparaten nu ondersteuning hebben voor een gesplitst virtueel toetsenbord in portretstand.

Windows Insider

De update is aanvankelijk alleen beschikbaar voor gebruikers die een Windows Insider-build draaien, maar Microsoft is van plan om de nieuwe manier van updaten ook in de eindversie van Windows 10 te implementeren.

Kleine updates

Normaal gesproken worden nieuwe functies in Windows alleen twee keer per jaar in grote updates uitgebracht. De kleine updates die tussendoor komen, bevatten over het algemeen alleen beveiligingspatches en andere aanpassingen onder de motorkap.

Android-ondersteuning

De grote functie-updates blijven voorlopig gewoon doorgaan. Zo zou het besturingssysteem volgend jaar enkele wijzigingen in de user interface te wachten staan en krijgt het binnenkort mogelijk ondersteuning voor het draaien van Android-apps.