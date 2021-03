Huawei-telefoons gaan snel over van Android naar HarmonyOS

Huawei loopt al enige tijd tegen beperkingen aan om nieuwe telefoons van Android te voorzien. Hierop heeft het besloten wat oude licenties te gebruiken, maar dat is nu voorbij. Binnenkort gaat Huawei helemaal over op zijn eigen HarmonyOS. Dit komt door de grote ruzie met de Verenigde Staten en het verbod voor Amerikaanse bedrijven om met Huawei samen te werken.

Het besturingssysteem, waarin je dus geen Google-diensten kunt gebruiken, zou worden gelanceerd in april. Dit heeft de CEO van Huawei, Richard Yu, bekendgemaakt. Je kunt als je een Huawei-smartphone hebt dus vanaf april overstappen op HarmonyOS. De eerste telefoon die hiervoor in aanmerking komt is de vouwbare telefoon Huawei Mate X2. Deze telefoon is alleen in China te koop, maar het besturingssysteem wordt ook een optie op andere plekken in de wereld.

HarmonyOS

Eigenlijk was HarmonyOS nooit bedoeld als smartphone-besturingssysteem, maar Huawei had het wel al in ontwikkeling voor de ban van kracht werd. Het was namelijk bedoeld voor de Internet of Things-apparaten van het Chinese techbedrijf. Toen het op zoek moest naar een alternatief voor het wereldberoemde besturingssysteem van Google, heeft het gekozen om het eigen HarmonyOS uit te breiden. Het heeft zo’n twee jaar geduurd om dat te bewerkstelligen, want er moesten ook veel ontwikkelaars in de arm worden genomen om goede apps te bouwen, schrijft ITPro.

Het is de vraag of het Huawei erg gaat helpen in het zo Google georiënteerde westen. Het is zich daar echter heel bewust van en laat dat zien door Google zo toegankelijk mogelijk te maken op zijn smartphones, bijvoorbeeld door een knop te maken naar de browservariant van Gmail. Het blijft echter lastig dat veel apps gebruikmaken van Google Maps voor locatiebepaling. Hopelijk biedt HarmonyOS een zodanig goed alternatief, dat consumenten wel willen overstappen. Huawei maakt goede telefoons en was zelfs de grootste Android-telefoonverkoper van de wereld. Dat was in ieder geval zo voor Trump zich ermee bemoeide. Hierna is het juist in rap tempo bergafwaarts gegaan met het telefoonbedrijf.

Tip: Om China’s werelddominantie te stoppen, moet Huawei kapot