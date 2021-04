In de nieuwe Dev Channel Insider-build van Windows 10 is het mogelijk om Paint te updaten via de Microsoft Store. De veelgebruikte teken-app heeft bovendien een heel nieuw icoon gekregen.

Het voordeel is dat de ietwat ouderwets geworden applicatie hiermee hopelijk wat vaker van updates zal worden voorzien, nu het niet meer hoeft te wachten op algehele Windows-updates. Daarmee gaat het Notepad achterna, want dat tekstprogramma is enige tijd geleden ook overgegaan op updates via de Microsoft Store.

Paint

Zowel Paint als Notepad zijn al decennia oud. De programma’s werden beide toegevoegd aan Windows 1.0 in 1985. Gelukkig zijn er in al die jaren wel dingen veranderd, maar de basis is altijd hetzelfde gebleven. Paint is en blijft net als Notepad een heel basaal programma. Het is wel een beetje dichterbij Photoshop gekropen, maar alsnog mist er een heleboel dat wel in Photoshop kan. Notepad wordt vooral veel gebruikt om even snel een memo te typen of tekst uit Word codevrij te maken. Het zal daardoor altijd goed naast Word kunnen bestaan. Beide programma’s zijn in hun simpelheid ook binnen mum van tijd opgestart.

Er zijn ook andere mogelijkheden gekomen met de build, zoals betere personalisatiemogelijkheden voor nieuws en interesses op de taakbalk, evenals verbeteringen voor scherm en camera. Je kunt ook de compatibiliteit voor x64-apps op Arm64-apparaten aanpassen. Er is echter ook een probleem: het is voor gasten op Windows en Linux niet mogelijk om de virtuele GPU te bereiken.

Dev Channel Insider

Dev Channel Insider is volgens Microsoft bedoeld voor zeer technische gebruikers die als eerste toegang krijgen tot de builds wanneer deze nog enorm vroeg in hun ontwikkelfase zijn. Dat betekent dat er nog wel wat bugs en tekortkomingen in zullen zitten. De volgende fase is dan Beta Channel, dat iets minder fouten bevat en waar feedback extra belangrijk is. Tot slot gaat een app nog in het Release Preview Channel dat voor veel meer mensen toegankelijk is, maar nog niet voor iedereen. Dit is bedoeld voor IT’ers om hun organisatie op de aanpassingen te kunnen voorbereiden. Kortom, het duurt nog even voor we deze nieuwe manier van Paint updaten in Windows over de hele wereld gaan zien.