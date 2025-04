Windows heeft te maken met blue screen na april-updates

Gebruikers van Windows 11 versie 24H2 kunnen te maken krijgen met blue screen crashes na de installatie van recente Windows-updates.

Het probleem doet zich voor nadat een gebruiker de KB5055523 april-update of de KB5053656 maart-preview-update heeft geïnstalleerd en zijn apparaat opnieuw heeft opgestart. De blue screen toont de foutcode 0x18B, wat duidt op een SECURE_KERNEL_ERROR. Om verdere problemen te voorkomen, heeft Microsoft een oplossing uitgerold via Known Issue Rollback (KIR).

Known Issue Rollback is een functie die Microsoft gebruikt om problematische niet-security updates terug te draaien zonder dat gebruikers hiervoor handmatig actie hoeven te ondernemen. Deze oplossing wordt automatisch uitgerold naar particuliere apparaten en bedrijfsapparaten die niet door IT-afdelingen worden beheerd.

Het duurt ongeveer 24 uur voordat de fix op alle getroffen systemen is toegepast.

Enterprise-omgevingen vereisen extra stappen

Voor bedrijfsomgevingen die centraal worden beheerd, is de aanpak iets complexer. IT-beheerders moeten een speciale Group Policy installeren: de ‘Windows 11 24H2 en Windows Server 2025 KB5053656 250412_03103 Known Issue Rollback Group Policy’.

Na installatie is deze Group Policy te vinden onder Computer Configuration > Administrative Templates. Om de oplossing effectief uit te rollen, moeten beheerders deze implementeren via de Local Computer Policy of het domeinbeleid op de domeincontroller. Hiervoor gebruiken ze de Group Policy Editor om de juiste Windows-versie te selecteren.

Tip: Microsoft lost blue screen of death op via BIOS-update