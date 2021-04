Microsoft richt zich op prosumers, blijkt uit vacatures

Microsoft wil meer klanten in de prosumerwereld naar zich toe trekken. Dat blijkt uit vacatures die het bedrijf onlangs heeft geplaatst. De vacatures schetsen de toekomst van het bedrijf.

Een van de vacatures is voor een functie als Senior Designer in de Canadese stad Vancouver. De ontwerper moet aan het werk in het Modern Life Experience-team. Het doel van het team is om “de verveling uit moderne software-ervaringen te halen en mensen gemoedsrust te geven, zodat ze zich kunnen focussen op de dingen die het belangrijkst zijn.”

Het Modern Life Experience-team houdt zich bezig met het toevoegen van Microsoft Family Safety- en Money in Excel-producten en zoekt naar manieren om gezinnen en individuen die Microsoft-producten gebruiken, te helpen. In grotere lijnen wil het team ervoor zorgen dat het gebruik van verschillende Microsoft-producten binnen een gezin zo goed en veilig mogelijk gaat. Microsoft is ook op zoek naar een iOS-ontwikkelaar om het Modern Life Experience-team aan te vullen, in dit geval in San Francisco.

Een andere vacature is voor een Senior UX Program Manager in de Modern Life and Learning UX Studio. Het doel van deze afdeling is volgens de vacature om elke leerling, elk gezin en elke docent de kans te geven om meer te verbinden, leren en bereiken. De sollicitant moet helpen met het definiëren en aanstuwen van strategieën voor een UX-team van ontwerpers, onderzoekers en data scientists.

Dan is er ook nog het Modern Life Planning-team, dat op zoek is naar een Business Strategy Manager. Het team richt zich op de langetermijnplannen van de vele consumentenproducten van Microsoft, zoals Windows, Microsoft 365, OneDrive, Outlook, Teams, Bing, MSN en Edge. Uit een andere vacature blijkt weer dat Microsoft een op AI gebaseerde financiële assistent aan het bouwen is, die gebruikers moet helpen met het maken van intelligente keuzes op het gebied van hun financiën.

Duidelijke inzet op prosumers

Uit al deze vacatures is op te maken dat Microsoft groot inzet op prosumers, zijnde consumenten die handig zijn met technologie en er wat meer uit willen halen. Het bedrijf zegt zelf dat deze tak meer dan 20 miljard dollar (16,5 miljard euro) aan omzet oplevert. Dat klinkt als een enorm getal, maar dat valt flink weg in vergelijking met de 143 miljard dollar (118 miljard euro) aan omzet die het bedrijf in totaal in 2020 vergaarde.

