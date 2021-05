Google begint uitrol Android 12 bèta

Google is begonnen met de uitrol van zijn Android 12 bèta. De update van het mobiele besturingssysteem komt onder andere met UI-veranderingen, performance verbeteringen en nieuwe privacy features.

In tegenstelling tot eerdere updates is de bèta niet alleen beschikbaar voor Pixel-toestellen. Devices van 11 verschillende smartphone-makers komen in aanmerking voor de update, waaronder die van Oppo, Xiaomi en OnePlus.

De techgigant introduceert met Android 12 Material You. Dit is een vernieuwde versie van Google’s Material Design, dat met Android 5.0 Lollipop werd gelanceerd. De nieuwe userinterface feature maakt de Android ervaring minder statisch, terwijl Google toch enige mate van controle houdt over het uiterlijk van de gebruikersomgeving. Het systeem past automatisch de kleuren van bepaalde UI-elementen aan op basis van de gekozen achtergrond. Google legt in een blogpost uit dat Material You “color extraction” gebruikt om te bepalen welke kleuren dominant of complementair zijn en welke kleuren er gewoon goed uitzien. Afgezien van Material You komt de update met een paar kleinere UI-aanpassingen. Zo zijn het Quick Settings- en het vergrendelscherm onder handen genomen en maken ze beter gebruik van de beschikbare ruimte.

Om meer inzicht te krijgen in de privacy komt de bèta met nieuwe visualisatie tools. Zo krijgen gebruikers inzicht in hoe vaak apps toegang hebben tot bepaalde privacygevoelige diensten, zoals de camera, microfoon en locatiegegevens. Ook is er een optie om de camera en microfoon via het Quick Settings scherm in één handeling voor alle applicaties uit te schakelen. Om meer bewustzijn te creëren over wanneer een app beeld of geluid aan het opnemen is, komt Android 12 met indicatielampjes. Verder heeft Google vertrouwelijke informatie, die bijvoorbeeld voor machine learning wordt gebruikt, gebundeld in een apart gedeelte van het systeem. In de zogenaamde Private Compute Core, wordt data opgeslagen voor onder andere slimme tekstsuggesties. Het gaat hier overigens niet om een hardwarematige kern.

Wat betreft de performance verbeteringen, zegt Google dat de kerndiensten van het systeem 22 procent minder CPU-tijd nodig hebben. De systeemserver zou tot 15 procent minder gebruik maken van high-performance kernen.

