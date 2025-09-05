Google vertaalt tijdens het scrollen met Circle to Search

De Circle to Search-functie van Google helpt gebruikers om razendsnel visuele informatie op te zoeken. Nu wordt de feature veelzijdiger met een live-vertaalfunctie, zelfs wanneer je door een pagina scrollt.

Google stelt dat real-time vertaling één van de meest gebruikte mogelijkheden is van Circle to Search. De optie die de feature haar naam geeft, het omcirkelen van wat er op het scherm staat en het opzoeken van informatie erover, is feitelijk Google Lens. Echter omvat Circle to Search veel meer, waardoor losse apps (ook van Google zelf) praktisch overbodig worden.

Vertaling blijft doorlopen

Een voorbeeld hiervan is Google Translate, dat ooit de enige vooraf geïnstalleerde optie was om tekst op Android-telefoons te vertalen. Inmiddels bevatten browsers de mogelijkheid, maar zelfs dat is te beperkt om alle use cases te dekken. Tot nu toe moesten gebruikers bij een nieuwe schermweergave of het scrollen door content het vertaalproces opnieuw opstarten. Die beperking wordt weggenomen met de nieuwe update.

Google wil namelijk dat gebruikers ook in andere apps hun content in eigen taal kunnen lezen. Denk aan Instagram-feeds of restaurantmenu’s, die voortaan ook bij het scrollen vertaalt worden. Een minimale pop-up verschijnt onderaan het scherm om aan te geven naar welke taal de inhoud wordt overgezet. De vertalingen blijven doorlopen zonder handmatige herstart. Het versimpelt het gebruik op apparaten waar meerdere talen door elkaar worden gebruikt. Het tegenwoordig welbekende gloeiende randje van de rest van het scherm laat zien dat Circle to Search aanstaat. Het is daarin een evenknie van Apple Intelligence, maar Google is verder op weg met deze AI-featureset. Daar waar iPhones momenteel nog een beperkte AI-functionaliteit hebben, biedt Google middels Gemini, Circle to Search en meer een breed pakket aan mogelijkheden.

Gebruikers activeren de functie door lang te drukken op de home-knop of navigatiebalk om Circle to Search te starten. Daarna tikken ze op het “Translate”-icoon en selecteren “scroll and translate”.

“Vertaling is een van de meest gebruikte functies in Circle to Search”, schrijft Google in een blogpost. De functie helpt bij het begrijpen van social media-berichten in andere talen of het doorbladeren van restaurant-menu’s tijdens het boeken van reizen.