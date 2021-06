Deze macOS Monterey features krijgen Apple’s Intel-Macs niet

Begin deze week heeft Apple zijn nieuwe macOS Monterey besturingssysteem geïntroduceerd. Zoals altijd komt het systeem met verschillende nieuwe features. Niet alle Mac gebruikers zullen echter met de nieuwe functies aan de slag kunnen. Sommige zijn exclusief voor Macs met een M1-chip.

Dat blijkt uit de Apple Monterey Preview. Hierin worden de belangrijkste kenmerken van het systeem besproken, maar ook welke systemen daarvoor nodig zijn. Overal waar een “2” achter staat is alleen bedoeld voor computers die op Apple’s relatief nieuwe M1-chip draaien. De features waar het om gaat zijn onder andere Portrait Mode voor FaceTime en Live Text in Photos. Bij Live Text is de tekst in de applicaties volledig interactief en kunnen gebruikers deze kopiëren, plakken, opzoeken en vertalen. Andere opties die Intel-gebaseerde Macs niet krijgen zijn een interactieve 3D-wereldbol en gedetailleerde steden voor Maps. Met de 3D-wereldbol kunnen gebruikers aan de slag met aanzienlijk verbeterde details van onder andere bergketens, woestijnen en bossen. Verder zijn ook on-device dicteren en neural text-to-speech stemmen in het Zweeds, Deens, Fins en Noors alleen weggelegd voor M1-gebaseerde Macs.

Opvallendste Monterey features niet M1-exclusief

De meest opvallende nieuwe features van macOS Monterey worden overigens niet genoemd als zijnde M1-exclusieve functies. Deze features zijn gericht op de samenwerking tussen macOS en Apple’s mobiele devices. Zo wordt het mogelijk om met dezelfde muis of hetzelfde keyboard op zowel een Mac als een iOS-device te werken. Hierbij kunnen bestanden ook naadloos van het ene apparaat naar het andere worden gesleept. Daarnaast krijgt macOS Monterey ook enkele iOS-features, zoals Shortcuts en SharePlay.

Hoewel Apple’s eigen chip nog maar sinds afgelopen november op de markt is, ontwikkelt het bedrijf nu al M1-exclusieve features. Dit lijkt een duidelijke zet te zijn in een complete overstap naar Apple Silicon. Referenties in de Big Sur 11.4 bèta lijken er echter op te wijzen dat er nog een laatste Intel-gebaseerde Mac op de planning staat.

