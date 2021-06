Apple introduceert Big Sur opvolger: macOS Monterey

Apple heeft tijdens zijn WWDC 2021-conferentie macOS Monterey aangekondigd, de opvolger van Big Sur. De meest opvallende nieuwe features van het besturingssysteem zijn gericht op een naadloze integratie tussen Apple’s mobiele devices en computers.

Met macOS Monterey introduceert Apple de Universal Control-functie. Met deze nieuwe feature kunnen gebruikers met een enkele muis en keyboard werken op zowel een Mac als een iPad. Dat betekent onder andere dat content naadloos van het ene apparaat naar het andere versleept kan worden. De feature werkt automatisch wanneer Macs en iPads bij elkaar in de buurt zijn en heeft geen set-up nodig. Met het nieuwe besturingssysteem kunnen gebruikers voortaan ook video, audio en documenten via AirPlay direct vanaf een iPad of iPhone versturen naar een Mac computer.

iOS features in macOS Monterey

Apple brengt met macOS Monterey enkele iOS features naar zijn desktops en laptops. Zo kunnen macOS gebruikers voortaan met Shortcuts aan de slag. Deze IFTTT-achtige feature verscheen eerst op de iPhone en iPad en maakt het mogelijk om geautomatiseerde taken uit te voeren. Apple laat weten dat de huidige Automator app nog steeds ondersteund wordt in Monterey. Gebruikers hebben echter ook de mogelijkheid om bestaande Automator workflows te importeren in Shortcuts. Een andere iOS feature die zijn debuut maakt in macOS is SharePlay. De feature werd onlangs geïntroduceerd in iOS 15 en iPadOS 15. Met deze functie kunnen gebruikers hun scherm delen via FaceTime en Focus.

MacOS Monterey is momenteel beschikbaar als developer-bèta. Geregistreerde ontwikkelaars kunnen het systeem downloaden via de Apple Developer Center. Volgende maand staat de publieke bèta op de planning en kunnen ook niet-ontwikkelaars met het besturingssysteem aan de slag. Zoals gebruikelijk zullen niet alle desktops en laptops compatibel zijn met het nieuwe besturingssysteem. Apple geeft aan dat de volgende devices geschikt zijn om macOS Monterey op te draaien: de Macbook Air, Macbook Pro en iMac vanaf begin 2015, de MacBook van 2016 en later, de Mac mini vanaf eind 2014, de Mac Pro vanaf eind 2013 en alle iMac Pro’s die in 2017 of later zijn uitgekomen.

Tip: ‘Apple komt met 3 nieuwe iPad designs’