‘Apple komt met 3 nieuwe iPad designs’

Apple werkt aan een nieuwe iPad Pro met draadloos opladen en glazen achterkant, aan een dunnere iPad en aan het eerste herontwerp van de iPad mini in zes jaar.

Apple is van plan om de nieuwe iPad Pro in 2022 en de iPad mini later dit jaar uit te brengen, zo meldt Bloomberg op basis van bronnen. De belangrijkste ontwerpwijziging bij het testen van de iPad Pro, is een overstap naar een glazen achterkant van de huidige aluminium behuizing. De bijgewerkte iPad mini zal naar verwachting smallere schermranden hebben, terwijl het verwijderen van de home-knop ook is getest.

De iPad werd het afgelopen jaar een steeds belangrijker onderdeel van Apple’s portfolio, vooral dankzij de coronalockdown. De verkoop van iPads is in de laatste zes maanden van 2020 met 43 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder en de iPad-winst steeg in de eerste drie maanden van dit jaar met maar liefst 79 procent jaar op jaar, volgens Bloomberg. Met de aangekondigde updates wil Apple dit momentum proberen vast te houden.

Draadloos opladen, ook omgekeerd

Voor het nieuwe Pro-model wordt de overstap naar een glazen achterkant getest, mede om voor het eerst draadloos opladen mogelijk te maken. Die plannen kunnen vóór de lancering van volgend jaar echter nog worden gewijzigd of geannuleerd. Men test ook omgekeerd draadloos opladen, waarmee gebruikers hun iPhone op kunnen laden door ze op de achterkant van de tablet te leggen.

Naast de iPad Pro en iPad mini van de volgende generatie werkt Apple ook aan een dunnere versie van zijn iPad op instapniveau, gericht op studenten. Die moet al eind dit jaar op de markt komen, ongeveer tegelijk met de nieuwe iPad mini.

Apple heeft de iPad Pro voor het laatst opnieuw ontworpen in 2018 en de afgelopen twee updates waren gericht op prestaties en cameratechnologieën. De iPad mini is voor het laatst bijgewerkt in 2019 met ondersteuning voor de Apple Pencil en een snellere chip. Het instapmodel iPad is afgelopen september opgefrist met een snellere processor.