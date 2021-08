Total Webhosting Solutions laat PCextreme opgaan in Versio

De Nederlandse hoster Total Webhosting Solutions is druk bezig zijn portfolio van hostingleveranciers te consolideren. Zo laat het hostingdienstverlener PCextreme opgaan in Versio.

De transitie zal geleidelijk plaatvinden, zodat klanten geen verwarring krijgen. PCextreme blijft voorlopig nog als los merk fungeren met een eigen helpdesk. Wel is inmiddels het logo aangepast, waarbij wordt aangegeven dat de hoster nu onderdeel is van collega Versio.

De diverse pakketten voor clouddiensten, webhosting en diensten van PCextreme blijven voorlopig hetzelfde. Ook kunnen deze nog steeds bij de aanbieder worden afgenomen en verandert er niets aan de bestaande contracten. Wel wordt samen met Versio gewerkt aan een nieuwe beheeromgeving.

Prijsverhogingen

Opvallend onderdeel bij de consolidatie van de aanbieders binnen Total Webhosting Solutions is dat voordat bekend wordt gemaakt dat aanbieders in andere aanbieders opgaan, de prijzen van de diensten worden verhoogd. Dit was nu het geval bij PCextreme en bij Versio en eerder bij de overgang van SoHosted naar YourHosting. Toen gingen ook de prijzen van beide dienstverleners omhoog. Een reden van deze prijsverhogingen is niet bekend.

De Nederlandse hostingmarkt maakt in het algemeen ook een flinke consolidatieslag door. Steeds meer kleinere partijen worden opgeslokt door twee grote aanbieders; Total Webhosting Solutions en team.blue.