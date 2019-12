KPN verkoopt dochteronderneming Argeweb

KPN heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van dochteronderneming Argeweb aan Total Webhosting Solutions. Met de verkoop wil KPN meer eenvoud in de bedrijfsvoering realiseren.

Argeweb is gevestigd in Maassluis en werd in 2014 overgenomen door KPN. Het bedrijf biedt klanten verschillende online diensten aan, waaronder webhosting, webdesign en een Virtual Private Server (VPS).

Na de overname door Total Webhosting Solutions zullen de aangeboden diensten aan bestaande klanten ongestoord voortgezet worden. Ook huidige KPN klanten zullen niets merken van de overname.

Simplificatie KPN

KPN heeft als doel om klanten diensten van de hoogst mogelijke kwaliteit aan te bieden, legt het bedrijf uit. Na de desinvestering blijft het bedrijf een premium service provider door het leveren van een hoogwaardige connectiviteit en cloud, beveiligings- en workplace diensten.

Met de verkoop van Argeweb is KPN een stap dichter bij het realiseren van zijn langetermijn strategie. De overname versnelt de simplificatie van het bedrijf en heeft als resultaat een verhoogde focus op een geconvergeerd en versimpeld portfolio.

KPN geeft aan dat de opbrengst van de overname ingezet zal worden voor het vergroten van de operationele en financiële flexibiliteit van het bedrijf.

Andere ontwikkelingen

Om het eigen portfolio te versterken op de markt, heeft KPN de afgelopen tijd verschillende veranderingen doorgevoerd. Zo heeft het bedrijf onlangs de handen ineen geslagen met Tampnet voor het vergroten van de 4G connectiviteit op de Noordzee voor zakelijke klanten.

Door het aanleggen van een offshore antenne netwerk, zou het bereik van het KPN-netwerk vergroot worden met een gebied van meer dan 5.000 vierkante kilometer. De bedoeling is dat zakelijke gebruikers in 2020 offshore tot 300 km van de kust nog mobiel bereik zouden moeten hebben.