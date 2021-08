‘Windows 11 toch te installeren op oudere pc’s en laptops’

Windows 11 valt toch te installeren op oudere pc’s en laptops die niet voldoen aan de specifieke eisen die Microsoft stelt voor de komende Windows 11-versie. Wel moet deze installatie handmatig gebeuren en niet automatisch via een upgrade van Windows 10 naar Windows 11 via Windows Update.

Microsoft blijft halsstarrig vasthouden aan de specifieke technische vereisten die het stelt aan een upgrade van Windows 10 naar het nieuwe Windows 11. Onlangs gaf de techgigant in een verklaring nog een keer een uitleg over deze vereisten, waar veel verzet tegen bestaat.

Zoals Microsoft het stelt zijn de basisvereisten voor Windows 11 minimaal 4GB aan RAM nodig hebben, verder 64 GB aan storage, TPM 2.0, UEFI Secure Boot en een Intel Core-processor van de 8ste generatie of hoger, een Zen2 of nieuwere AMD-processor of een gangbare Qualcomm SoC. De lijst van compatibele processors is nu verder uitgebreid met Intel’s Core X series- en Xeon W series-processors plus een specifieke i7-processor van de 7de generatie voor Micorsoft’s eigen Surface 2 laptop.

Alternatieve installatiemogelijkheid

Wat de techgigant volgens The Register echter niet zegt, maar wel informeel toegeeft, is dat deze vereisten alleen gelden voor een update van Windows 10 naar Windows 11 via Windows Update. Wanneer het upgradeproces handmatig verloopt, is Windows 11 opeens ook compatibel met systemen die niet aan de vereisten voldoen. Dit geldt wanneer gebruikers in het Windows Insider-programma zitten of de update handmatig uitvoeren van een officieel ISO-bestand of Micosoft’s Media Creation-tool gebruiken.

Bij deze updates wordt geen hardware-check uitgevoerd en worden de pc’s dus niet voor een update geblokkeerd. De keerzijde van deze loophole is wel dat Windows 11 niet wordt ondersteund door Microsoft en er ook geen securitypatches en andere software updates beschikbaar zijn.

PC Health Check-applicatie vernieuwd

Microsoft heeft ook zijn PC Health Check applicatie verbeterd. Met deze applicatie kunnen gebruikers makkelijker vaststellen of hun systemen voor Windows 11 geschikt zijn. De officiële release van Windows 11 wordt eind dit jaar verwacht.