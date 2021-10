Parallels Desktop ondersteunt macOS Monterey en Windows 11 volledig

Parallels heeft zijn virtualisatiesoftware met versie 17.1 een update gegeven. Belangrijkste kenmerk van de nieuwe versie is de ondersteuning van macOS Monterey en Windows 11.

De virtualisatiesoftware van Parallels stelt gebruikers in staat virtuele macOS en Windows-applicaties op Apple desktops en laptops te draaien. In augustus van dit jaar werd hiervoor versie 17 gelanceerd, die nu is uitgebreid met een versie 17.1.

Updates voor Apple macOS

De nieuwe update maakt het mogelijk voor op Apple’s eigen M1-chipset gebaseerde desktops en laptops om de laatste macOS-versie Monterey als host-besturingssysteem te laten fungeren met betere prestaties. Daarnaast ondersteunt de virtualisatiesoftware nu naast het bestaande Windows 10 ook het recent gelanceerde Windows 11.

Concreet zorgt de in versie 17.1 toegevoegde functionaliteit er onder meer voor dat gebruikers Parallels Tools in een macOS Monterey virtuele machine (vm) kunnen installeren op een Apple dekstop of laptop met een M1-chipset. Vervolgens kunnen zij de geïntegreerde Copy and Paste-functionaliteit gebruiken tussen de vm en het onderliggende macOS-besturingssysteem. Verder wordt de grootte van de virtuele disk verdubbeld van 32 GB naar 64 GB.

Daarnaast is Parallels Desktop 17.1 nu geschikt voor Windows 11. Hiervoor is de zogenoemde virtuele Trusted Platform Module (TPM) standaard aangezet. Dit moet het volgens de softwareleverancier makkelijker maken Windows 11 te installeren en te draaien.

Voor die eindgebruikers die met Parallels Desktop een op Linux gebaseerde vm draaien, biedt versie 17.1 de VirGL-technologie om 3D-acceleratie mogelijk te maken.

Versie 17.1 is gratis voor alle eindgebruikers van Parallels Desktop 17.