Dell wil thuiswerken vereenvoudigen met Flow, Pari, Stanza en Luna

Dell heeft ter gelegenheid van de aankomende CES-conferentie nieuwe toepassingen voor de thuiswerkplek gepresenteerd. Met de concepten Flow, Pari, Stanza en Luna wil de techgigant werken in de thuisomgeving makkelijker maken.

Het hybride werken zal naar verwacht een hoge vlucht blijven en gaan nemen en steeds meer techbedrijven komen hiervoor met oplossingen. Zo ook Dell dat nu een aantal toepassingen heeft gepresenteerd om het werken in een thuisomgeving prettiger en makkelijker te maken. Zeker vanwege de beperkte ruimte die werknemers in hun thuisomgeving voor een werkplek kunnen hebben.

Concept Flow

Flow dat de techgigant introduceert, moet het werken met meerdere devices vergemakkelijken. Het concept omvat een dock voor het verbinden van alle devices die op de thuiswerkplek aanwezig zijn. Denk daarbij aan de monitor, het toetsenbord, de muis en een oplader. Het dock is daarnaast via bluetooth draadloos met de laptop verbonden. Wanneer de laptop zich buiten de bluetooth-reikwijdte begeeft, wordt de externe monitor automatisch versleuteld en verbindt zich pas weer als een werknemer terug is binnen de bluetooth-omgeving. Alle verbindingen en andere functionaliteit, zoals het draadloos opladen van de laptop, worden dan weer automatisch opgestart en hersteld, alsof er niets gebeurd is.

Magnetische camera Pari

Het tweede gepresenteerde concept, Pari, is een webcam. Speciaal aan deze draadloze webcam is echter de mogelijkheid dit op schermen te plaatsen waar iemand dat wil. Bijvoorbeeld om op die manier echt oogcontact te krijgen in een Zoom-meeting. Ook kan het scherm op deze manier als een soort teleprompter fungeren, zodat eenvoudig scripts vanaf het scherm kunnen worden gepresenteerd.

De camera is ingebouwd in een zeer kleine en compacte behuizing en is voorzien van magneetjes waarmee het op een scherm valt vast te klikken. De Dell Pari-camera werkt echter niet met alle schermen. Ook het monitorscherm moet van magneten zijn voorzien, voordat je de camera erop vast kan klikken.

Verder wordt de camera draadloos opgeladen wanneer het in de houder is geplaatst. Dit gaat via een USB-C-verbinding tussen de houder en een dock. De camera weegt 30 gram en levert 1080p videokwaliteit over wifi. Een indicatorlichtje geeft aan wanneer de camera volledig in lijn staat. Wanneer eindgebruikers meer privacy willen, kunnen zij de camera in een houder omdraaien, zodat andere deelnemers in een gesprek alleen de zwarte cover zien.

Stanza-tablet en Project Luna

Naast het dock Flow en de magnetische webcamera Pari introduceert Dell verder het concept Stanza. Het betreft een 11-inch tabletachtig device zonder camera’s, speakers of andere poorten. Met behulp van een stylus zijn op het scherm notities te maken en via twee keer tappen worden de aantekeningen omgezet in digitale tekst. Ook is het mogelijk om diagrammen of grafieken te tekenen. Hierbij zet de tool ruwe schetsen om in perfecte digitale beelden. Ruwe lijnen worden zo perfecte lijnen of cirkels.

Het device kan verder als een tweede scherm worden gebruikt. Draadloos kan bijvoorbeeld een laptopscherm op deze manier worden gedupliceerd.

Project Luna richt zich op zijn beurt op het duurzamer maken van pc’s en laptops. Dit project van de techgigant richt zich op het reduceren van het aantal componenten waaruit de devices bestaan. Van compactere behuizingen, dunnere en lichtere schermen, geïntegreerde ventilatie in plaats van ingebouwde ventilatoren tot makkelijk uitneembare toetsenborden en minder gebruik van schroefjes.