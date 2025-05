Round-up kwartaalcijfers: Dell, SentinelOne, Salesforce en meer

Een groot aantal IT-bedrijven presenteerde deze week de eigen kwartaalcijfers. Hieronder volgt een greep van de zeer uiteenlopende resultaten.

SentinelOne

SentinelOne kwam met solide kwartaalcijfers, waarin 229 miljoen dollar aan omzet werd gehaald (23 procent meer dan Q1 2024) en meer winst. Toch kelderden de aandelen met 12 procent vanwege een teleurstellende prognose die de verwachtingen van analisten niet waar maakte. Het bedrijf introduceerde wel belangrijke AI-verbeteringen aan Purple AI dit kwartaal, dat zijn vruchten ongetwijfeld zal afwerpen. De jaarlijkse terugkerende omzet groeide ten slotte naar 948 miljoen dollar met 22 procent meer klanten die meer dan 100.000 dollar per jaar aan omzet genereerden.

Zscaler

Ondertussen presteerde Zscaler sterk met 678 miljoen dollar aan omzet (ook 23 procent meer dan Q1 2024) en verhoogde de winst per aandeel naar 84 dollarcent, waardoor het aandeel licht (+3 procent) steeg. Het bedrijf lanceerde nieuwe Asset Exposure Management-diensten en kondigde de overname aan van security-startup Red Canary. De jaarlijkse terugkerende omzet bereikte 2,9 miljard dollar.

Pure Storage

Pure Storage behaalde een 12 procent omzetgroei naar 778,5 miljoen dollar met minder verliezen, gedreven door sterke verkoop van de eigen Evergreen-diensten. De samenwerking met Meta vordert gestaag met verwachte leveringen van 1-2 exabytes in de tweede helft van het jaar. Opvallend was dat nieuwe klanttoevoegingen met 235 het laagste niveau in zeven jaar bereikten, en CFO Kevan Krysler vertrekt.

Nvidia

Eén van de hoofdrolspelers in de AI-revolutie is Nvidia, dat elk kwartaal zich opnieuw lijkt te moeten bewijzen met astronomische cijfers. Ook deze keer lukte dat: 44,1 miljard dollar aan omzet representeerde een 69 procent groei ten opzichte van Q1 2024. Wel moet het bedrijf 4,5 miljard dollar afschrijven doordat het de voor China bedoelde H20-chips niet meer mag verkopen wegens exportrestricties. Dit gaat daarnaast volgens Nvidia leiden tot een omzetverlies in Q2 van 8 miljard. De datacenteromzet is verreweg het grootst bij Nvidia (39,1 miljard dollar), maar de gaming-sector waarin het opgroeide kende alsnog een recordkwartaal met 3,8 miljard dollar aan omzet.

Dell Technologies

Kort na het jaarlijkse Dell Technologies World was het tijd voor Dell om de kwartaalcijfers te presenteren. Die waren overwegend positief, met als positieve uitschieter de 12,1 miljard dollar aan AI-serverorders. Daarmee is het orderboekje gevuld ter waarde van 14,4 miljard dollar, terwijl Q2 veel meer moet opleveren (28,5-29,5 miljard dollar) dan analisten hadden verwacht (25,26 miljard dollar). Wel moest het voor het afgelopen kwartaal de winstdoelstelling laten varen.

HP

Voor Dell-concurrent HP gold tevens dat de winstdoelstellingen niet behaald werden. Echter klinkt het nieuws onheilspellender: vanaf juni zullen er vrijwel geen in China vervaardigde producten in de VS belanden, met prijsverhogingen in het verschiet. De economische onzekerheid in de tweede helft van het jaar drukt de stemming eveneens. Wel moet de impact van de tariefmuren tegen Q4 zijn verholpen.

Salesforce

We hebben deze week bericht dat Salesforce Informatica koopt voor 8,5 miljard dollar. Op de korte termijn draait het echter om de kwartaalcijfers, die beter waren dan verwacht. 9,83 miljard dollar aan omzet werd gehaald en de voorspelling voor 2025 werd opgehoogd, maar toch leverden kopzorgen over marges en de prijs van Informatica een 3 procent daling op in de beurswaarde. Analisten zouden onzeker zijn over de uitvoerbaarheid van de ambitieuze plannen van het bedrijf.

Nutanix

Door de exodus aan VMware-klanten zijn de verwachtingen voor het voornaamste virtualisatie-alternatief Nutanix hoog de laatste jaren. De jaarlijks terugkerende omzet steeg dan ook met 18 procent naar 2,14 miljard dollar, terwijl de vrije (203,4 miljoen dollar) en operationele kasstroom (218,5 miljoen dollar) meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van Q1 vorig jaar. Volgens CEO Rajiv Ramaswami heeft Nutanix zijn activiteiten bij de “grootste en meest veeleisende” organisaties uitgebreid of opgestart, die zeer vermoedelijk van VMware afstapten.

UiPath

UiPath zag het eigen aandeel met 11 procent stijgen in waarde nadat het de verwachtingen en jaarvoorspellingen overtrof. CEO Daniel Dines noemde bij de presentatie het nieuw geïntroduceerde Maestro “een van de belangrijkste productintroducties in onze geschiedenis” maar waarschuwde dat de omzet pas na volgend jaar betekenisvol verbetert hierdoor. De jaarlijkse terugkerende omzet groeide naar 1,693 miljard dollar.

PagerDuty

Ook application monitoring-partij PagerDuty overtrof de Q1-verwachtingen. Toch was de voorspelling voor Q2 een teleurstelling voor de markt, die reageerde met een 2 procent daling in de beurswaarde. De jaarlijks terugkerende omzet bereikte 496 miljoen euro, een bescheiden groei van 7 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2024.