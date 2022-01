Lenovo introduceert zakelijke ThinkPad Z Series-laptops

Lenovo heeft de ThinkPad Z zakelijke laptopserie gepresenteerd. De laptops beschikken onder meer over de komende AMD Ryzen Pro 7 Series-processors. Ook is de behuizing gemaakt van gerecycled materiaal.

Met de introductie van de ThinkPad Z Series is Lenovo een voorloper op het gebied van laatste processortechniek van chipfabrikant AMD. Opvallend is dat de serie laptops nu in de 13-inch Z13-versie nog de AMD Pro 7 Series processors aan boord krijgen, terwijl ook al -tijdens de introductie van de AMD Ryzen 6000 Series processors- de komst van de AMD Ryzen Pro 6000-processor voor een Lenovo ThinkPad-laptop is aangekondigd.

De AMD Pro 7 Series en een geïntegreerde AMD Radeon graphics moeten gebruikers straks betere ervaringen bieden. Onder meer voor het afhandelen van videovergaderingen via MS Teams en Zoom. De 16-inch ThinkPad Z16 krijgt AMD Pro 7 H-Series processors aan boord.

Andere kenmerken van de laptops zijn OLED-displays, maximaal 1 TB (ThinkPad Z13) en 2 TB (ThinkPad Z16) aan SSD-storage, tot 32 GB aan LPDDR5 RAM-geheugen, Wifi 6E, Bluetooth 5.2- en 4G LTE CAT 16-modules en een speciale Communications Bar met camera en sensors.

Hergebruik materialen

Opvallend is verder dat de ThinkPad Z Series zoveel mogelijk zijn gebouwd met gerecycleerde of anderszins ecovriendelijke materialen. Zo is voor de behuizing gerecycled aluminium gebruikt en is ook gerecycled zwart vegan leer gebruikt. De AC power-adapter gebruikt voor 90 procent zogenoemde Post-Consumer Content (PCC) en heeft een meer duurzame verpakking. Tegen 2025-2026 wil fabrikant Lenovo zijn producten voor de volle 100 procent uit hergebruikt materiaal laten bestaan.

Beide Lenovo ThinkPad Z13- enThinkPad Z16-modellen zijn vanaf mei 2022 leverbaar.