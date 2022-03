Bullitt Group biedt nieuwe serviceprogramma’s voor rugged devices

Bullitt Group, een leverancier van mobiele devices voor extreme omstandigheden, heeft een aantal nieuwe serviceprogramma’s geïntroduceerd. De serviceprogramma’s helpen klanten zich in te dekken tegen onvoorziene problemen en garanderen onder meer snelle reparaties.

Tijdens MWC 2022 heeft de leverancier van rugged mobiele devices, vooral smartphones, Rugged Care en Rugged Care+ geïntroduceerd. Met de programma’s kunnen klanten zich indekken tegen onverwachte problemen die de devices onverhoopt krijgen, zoals beschadigingen door gebruik.

Rugged Care en Rugged Care+

De nieuwe serviceprogramma’s stellen klanten gerust dat hun zakelijke of persoonlijke activiteiten met de Bullitt-devices gewoon doorgang kunnen vinden. De programma’s dekken onder meer het vervangen van onderdelen die in de loop van de tijd uitvallen of slechter gaan werken. Denk hierbij aan de lithium-ion batterijen.

Ook dekken Rugged Care en Rugged Care+ de vaste reparatiekosten tijdens de levenscyclus van een device en preventieve checks, schoonmaak en onderhoud. Reparaties worden uitgevoerd door een netwerk van eigen, gecertificeerde reparateurs in meer dan vijftig landen wereldwijd, met vaste, snelle reparatietijden en gebruik van originele onderdelen.

Meer duurzaamheid

In het Serviceprogramma Business Edition krijgen alle devices is het rugged-portfolio een extra jaar fabrieksgarantie. Dit moet ook de levenscyclus van het device verlengen en daardoor ook duurzamer gebruik stimuleren.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van de leverancier. Vanaf april 2021 worden bij verschillende nieuwe devices standaard geen opladers meer meegeleverd. Dit gaf besparingen op verpakkingsmateriaal en konden de devices in kleinere dozen worden geleverd. Deze kleinere dozen bespaarden op hun beurt weer vervoersgewicht en stoten daarmee minder CO2 uit bij transport.

Bullitt Group verwacht in 2022 de mogelijkheden binnen zijn serviceprogramma’s verder uit te breiden.

