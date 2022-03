Lenovo lanceert ThinkPad X13s laptop met Snapdragon 8cx Gen3 CPU

Lenovo introduceert een nieuwe uitvoering van de ThinkPad X13s, ’s werelds laptop met het Snapdragon 8cx Gen3-processorplatform.

Lenovo ontwikkelde de laptop in samenwerking met Qualcomm en Microsoft. Het model is ontworpen voor mobiele werknemers. De batterij gaat tot 28 uur mee. Windows 11 wordt ondersteund. De laptop bevat maximaal 32GB LPDDR4x RAM, tot 1TB SSD en een 13,3-inch 16:10 display.

Het ontwerp heeft geen ventilator. Volgens Lenovo draait het model ongekend stil. Een gewicht van 1,06 kilo werkt mobiliteit in de hand. Wi-Fi 6E zorgt voor een stabiele, snelle verbinding. 5G-ondersteuning biedt een oplossing voor locaties zonder wifibereik.

Gerecyclede ThinkPad X13s

90 procent van de magnesium behuizing is gerecycled. Het batterijframe bestaat vrijwel volledig uit gerecycled plastic. De modellen wordt met recyclebaar karton verpakt.

Tijdens het productieproces soldeert Lenovo op lage temperaturen, wat CO2-uitstoot vermindert. Daarbovenop stelt Lenovo dat de ThinkPad X13s minder energie verbruikt dan vorige generaties.

We zijn in Barcelona voor de Mobile World Conference 2022. Lees het belangrijkste nieuws in dit overzicht.