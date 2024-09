Qualcomm lanceert 8-Core Snapdragon-processor voor goedkopere Arm-pc’s

Qualcomm gaat de lagere regionen van de markt bedienen met zijn Arm-chipset voor laptops. Het bedrijf komt met een 8-core variant van de Snapdragon X Plus-processor, bedoeld om Windows 11 Copilot+ pc’s binnen bereik te brengen van klanten met een kleinere portemonnee en minder honger naar de hoogste prestaties.

Het bedrijf kondigde de nieuwe, voordeliger chipset aan tijdens het IFA-evenement in Berlijn. Dit instapmodel moet Windows draaien op Arm-laptops, voor een prijs tussen de 700 en 900 dollar (tussen de 600 en 800 euro). Daarmee is het een betaalbaardere variant van de Copilot+-modellen die eerder dit jaar de markt betraden. Deze laptops waren de eerste in hun soort met Arm-architectuur in plaats van x86.

Destijds draaiden alle Copilot+-pc’s op Snapdragon X Series-chips van Qualcomm op basis van Arm-architectuur. Deze chipset bevat de Oryon CPU, een geïntegreerde GPU van het type Adreno en een Hexagon NPU. Om op deze apparaten software te draaien die gebaseerd is op x86-architectuur, is er de door Microsoft meegeleverde Prism-emulator.

De zojuist aangekondigde Snapdragon X Plus-processor met acht kernen komt in twee varianten met verschillende kloksnelheden: één met een standaard-snelheid van 3,4GHz, op te voeren tot 4,0GHz, en één met een 3,2GHz kloksnelheid in de basis en een 3,4GHz wanneer geboost. Ondanks de lagere kloksnelheden en iets minder goede grafische prestaties (1,7 TFLOPS vs. 2,1 TFLOPS), belooft Qualcomm uitstekende prestaties en enorme energiezuinigheid. De chips bevat 30 MB cachegeheugen en ondersteuning voor LPDDR5x-geheugen, met 45 TOPS NPU-prestaties. Met die laatste doet de chipset niet onder voor de prestaties van de ‘krachtiger’ 10- en 12-core chips in de eerste Copilot+-pc’s.

Grote fabrikanten aan boord

Qualcomm claimt dat de nieuwe processor zo’n 80 procent behaalt van de prestaties die de 12-core flagship-modellen leveren. Ook zou deze beter presteren dan de M2-chip van Apple in verschillende benchmarks, met name op gebieden als NPU-prestaties, geheugen en connectiviteit.

In ieder geval bieden grote fabrikanten zoals Dell, Asus en Lenovo al instapmodel-laptops aan die zijn uitgerust met deze nieuwe Arm-chips. Voor Dell zijn dit de Inspiron 14 en de Latitude 5455. Dat bedrijf brengt overigens ook de XPS 13 uit. Dit is een Copilot+-pc die draait op de Intel Core Ultra Series 2, gebaseerd op x86-architectuur.

Intel miste de afgelopen jaren meermaals de boot qua marktontwikkelingen, maar heeft nu de Core Ultra 200V-chips aangekondigd. Ook die zijn Copilot+-proof, beloven energiezuinigheid en bovendien optimale compatibiliteit met een keur aan software die domweg weigert op Qualcomm-hardware te draaien.

