Qualcomm presenteert Snapdragon 8 Elite met Oryon CPU-kernen

Qualcomm probeert het aanbod telefoonchips beter geschikt te maken voor AI-workloads. Het hergebruikt hiervoor technologie die gemaakt was voor chips die in AI-laptops draaien.

Qualcomm heeft de geschikte technologie voor AI-workloads reeds ontwikkeld. Bovendien is de implementatie op laptopchips al gebeurd en wordt het ingezet bij de AI-features van Microsoft op Windows.

Snapdragon 8 Elite

De technologie wordt door Qualcomm in nieuwe hardware geïntroduceerd, namelijk in telefoonchips. Dat blijkt uit de recente aankondiging van de Snapdragon 8 Elite, waarin de tweede generatie Oryon CPU-kernen vervat zitten. De eerste generatie hiervan is bekend van de Snapdragon X Series-chips voor laptops. Deze chips zetten de laptopmarkt op zijn kop door de Windows 11-ervaring op Arm werkbaar te maken.

Lees ook: Windows op Arm wordt snel volwassen

Qualcomm probeert nog wat langer te teren op het succes door de technologie naar de smartphone-markt te brengen. Daar springen ze volgens het bedrijf beter om met energie(tot 44% zuiniger), terwijl de multicore-prestaties er 45 procent op vooruitgaan.

Een nieuw element aan de chips zijn de prime-kernen die een betere kloksnelheid opleveren, tot 4,32 GHz. Verdere optimalisaties die aan de chips worden aangebracht, zullen betere generatie van tekst en afbeeldingen mogelijk maken.

“Het zorgt voor een revolutie in mobiele ervaringen door gepersonaliseerde, multi-modal GenAI rechtstreeks op het apparaat aan te bieden, waardoor spraak, context en afbeeldingen beter geplaatst kunnen worden. Dit verbetert alles van productiviteit tot creatieve taken, terwijl de privacy van de gebruiker vooropstaat”, zegt Chris Patrick, SVP en algemeen directeur van mobiele telefoons bij Qualcomm Technologies.

Bron: Qualcomm

Softwaren laten samenwerken

Zodat de capaciteiten uit de smartphonechips worden gehaald, heeft Qualcomm nog een set van hulpmiddelen voor softwareontwikkelaars. Het gaat om een aanvulling op de reeds beschikbare tools voor het Android-besturingssysteem.

Volgens het bedrijf hebben Samsung, OnePlus, Oppo en Xiaomi reeds interesse getoond in de nieuwe chip. De eerste toestellen met deze chip aan boord worden verwacht in de komende weken.