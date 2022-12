Lenovo introduceert tijdens CES 2023 nieuwe ThinkPad X1-laptops. De laptops bestaan uit duurzamere materialen en verbruiken minder energie. Daarnaast zijn ze uitgerust met de nieuwe generatie Intel i7-processors.

De ThinkPad X1 Carbon Gen 11, ThinkPad X1 Yoga Gen 8, and ThinkPad X1 Nano Gen 3 zijn volgens de hardwarefabrikant laptops die duurzamer zijn dan alle voorgangers binnen deze modelreeks. In de ThinkPad X1 Carbon Gen 11 en de ThinkPad X1 Nano Gen 3 zijn voor verschillende behuizingsonderdelen minder aluminium en magnesium verwerkt. Daarnaast bestaat de verpakking geheel uit bamboe- en suikerrietvezels en ander gerecycleerd materiaal. Alle verpakkingen zijn plasticvrij.

Op softwaregebied moet de meegeleverde nieuwe Lenovo Commercial Vantage-applicatie bedrijven helpen bij het terugdringen van hun CO2-uitstoot. Dit door bepaalde instellingen van de betreffende laptop energiezuiniger in te stellen. Denk hierbij aan instellingen als Computer Vision3 Human Presence Detection, de OLED-instellingen voor X1-modellen met een OLED-scherm, slimme oplaadinstellingen en het kunnen uitzetten van het achtergrondlicht van het keyboard.

Hard- en softwarefunctionaliteit

De nieuwe Lenovo X1-modellen draaien op de nieuwe generatie Intel i7-processors met Intel vPro-technologie. De laptopmodellen beschikken over maximaal 64 GB aan intern LPDDR5 RAM-geheugen voor meer geheugenintensieve taken.

De laptops zijn voorzien van de Lenovo View-applicatie voor intelligente camerafunctionaliteit, Dolby Vision-technologie voor verbeterde OLED-features en een verbeterde Lenovo ThinkShield security suite. Deze laatste securitysoftware is voorzien van computer vision-technologie voor versimpelde inlogmogelijkheden, energiebeheer en privacy door gebruikersdetectie.

Verder zijn de nieuwe laptops uit te breiden met de nieuwe stand alone Lenovo Go 4K Pro Webcam en Lenovo Desk Station. Hoeveel de nieuwe laptops gaan kosten en wanneer ze precies volgend jaar beschikbaar komen, is nog niet bekend.

