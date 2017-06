Review: Libratone Q Adapt On-Ear noise cancelling hoofdtelefoon – stijlvolle stilte

Hardware

Af en toe kan het lekker zijn om even op jezelf te zijn, op je werk, tijdens de reis naar je werk of als je in het vliegtuig zit naar een afspraak in een ander land. Dan zijn noise cancelling hoofdtelefoons de aanschaf dubbel en dwars waard. Toegegeven, als je goede wil hebben, moet je bereid zijn om in ieder geval boven de 200 euro stuk te slaan. Heb je dat eenmaal gedaan, dan zou het ons verbazen als je ooit nog teruggaat naar een gewone hoofdtelefoon, in ieder geval voor onderweg. De afgelopen tijd hebben we de Libratone Q Adapt On-Ear eens aan een grondige praktijktest onderworpen. De resultaten daarvan lees je in dit artikel.

De Q Adapt valt qua uiterlijk behoorlijk op in het toch wat saaie landschap van de hoofdtelefoons. Op zich is dat niet zo gek als je bedenkt dat het Deense bedrijf ook al eens wifi-speakers heeft gemaakt met een wollen buitenkant. Het is in ieder geval een verfrissende verschijning. De hoofdband is bedekt met een grof aanvoelende stof. Het verfijnde metaal waarmee de schelpen aan de hoofdband vastzitten is eveneens stijlvol. Wij hebben de zwarte uitvoering getest (Stormy Black, om precies te zijn), maar er is ook nog een Elegant Nude (huidtint) en Cloudy White.

De Libratone Q Adapt is een on-ear hoofdtelefoon. Op zichzelf niet zo gek, maar voor een noise-cancelling hoofdtelefoon niet echt gangbaar. De AKG N60 NC is een andere die ons te binnen schiet, maar veel meer kunnen we er zo snel niet bedenken. De kans dat een on-ear eenzelfde afsluiting kan realiseren als een over-ear, die de oren echt afsluit van de buitenwereld, is op voorhand niet zo groot. Maar we laten het uiteindelijke oordeel uiteraard afhangen van de prestaties in de praktijk. We komen hier later op terug.

Op de rechterschelp van de Q Adapt zien we het kenmerkende vogeltje, dat naar wens verlicht kan worden. Het knippert als je de hoofdtelefoon even van je hoofd af zet en licht kortstondig op als je het aanraakgevoelige oppervlak van de rechterschelp aanraakt, waarover verderop meer. Knoppen zijn er niet veel; we tellen er twee. De ene is de aan/uit-knop, de andere de knop waarmee je de verschillende niveau’s van de noise cancelling kunt selecteren. Verder is op de rechterschelp nog een Micro USB-aansluiting voor het opladen en een 3,5mm-aansluiting aangebracht, voor het geval de accu leeg is of bedraad moet luisteren, bijvoorbeeld in een vliegtuig.

De aanwezigheid van een accu geeft het al aan, de Libratone Q Adapt is draadloos te gebruiken via Bluetooth. Libratone heeft hierbij niet voor de standaard-codec gekozen, maar voor aptX.

Al dit fraais heeft van Libratone een adviesprijs meegekregen van 249 euro. Daarmee is het geen goedkope eerste hoofdtelefoon voor deze fabrikant. De ‘grote jongens’ in dit segment, de Sony MDR-1000X, Sennheiser PXC 550 en de Bose QuietComfort 35 zitten hier tussen de paar tientjes en vijftig euro boven. Dat zorgt ervoor dat de verwachtingen toch wel hooggespannen zijn. In het vervolg lees je in hoeverre er wordt voldaan aan deze verwachtingen.