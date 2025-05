AMD en ASUS brengen nieuwe lijn ExpertBook P3 Copilot+ pc’s op de markt

Tijdens Computex 2025 kondigen ASUS en AMD gezamenlijk nieuwe modellen in de zakelijke laptoplijn van ASUS. De nieuwe ExpertBook P3-serie worden vanzelfsprekend als AI-pc’s aangemerkt en hebben ook het label Copilot+ meegekregen.

De nieuwe ExpertBook P3-serie van ASUS is voorzien van AMD Ryzen AI PRO-processors, tot aan de Ryzen AI PRO 300 Series. Dit is de lijn die AMD vorig jaar specifiek voor zakelijke laptops introduceerde. Ze moeten de inmiddels alweer wat overgewaaide hype rondom AI-pc’s weer wat nieuw leven in blazen. De NPU van deze processors kan tot 55 TOPS leveren. Daarmee mag het zich dus officieel een Copilot+-pc noemen.

Interessanter dan het aantal TOPS vinden wij voor zakelijke toepassingen van de ASUS ExpertBook P3-serie echter dat de AI PRO Series van AMD is uitgerust met AMD PRO Technologies. Dat kun je zien als de AMD-tegenhanger van Intel vPro. Het maakt het mogelijk om centraal security en beheer in te richten. Dat is binnen met name grotere organisaties erg belangrijk en handig.

ASUS ExpertBook PM3

De exacte typenummers van de nieuwe op AMD gebaseerde ASUS ExpertBook PM3’s zijn PM3406 en PM3606. Dit houdt in dat er een versie is met een schermdiagonaal van 14 inch en eentje met een schermdiagonaal van 16 inch, beide met dezelfde resolutie van 2560×1600 pixels. Deze nieuwe toevoegingen aan de ExpertBook P3-lijn zijn voorzien van een relatief grote 70Wh-accu.

Als het gaat om zakelijke features, valt vooral de aanwezigheid van ExpertGuardian op. Dit is een verzameling security-tools en -instellingen die ASUS al enige tijd in de ExpertBook-lijn stopt. Zo belooft ASUS als onderdeel hiervan dat het BIOS voldoet aan NIST-standaarden. Ook deze nieuwe ExpertBooks zijn zogeheten Windows 11 Secured-core PC’s. Verder krijgen ze gegarandeerd vijf jaar lang security-updates voor drivers en BIOS.

We hebben op dit moment nog geen informatie over prijs en beschikbaarheid. Zodra we dat hebben, voegen we dit toe aan dit artikel.

