Review: Foscam FI9912P Security Camera

De laatste jaren doen installateurs van security camera’s goede zaken in Nederland. De aanleg van een goed werkend camerasysteem blijkt echter prijzig. Techzine onderzoekt of je zelf ook een effectief camerasysteem kunt aanleggen en benadert hiervoor de importeur van Foscam. De camera’s van Foscam lijken op papier een prima keuze, maar hoe presteren deze in de praktijk? We zochten naar het antwoord door de Foscam FI9912P te testen.

Foscam levert een breed en diep programma met beveiligingscamera’s waarmee je je woonhuis of bedrijfspand als een havik in de gaten kunt houden. En in veel situaties is dit meer dan voldoende. Het gaat immers om het afschrikeffect richting plegers van gelegenheidscriminaliteit. Heb je twee rechter handen en een vrije zondagmiddag tot je beschikking, dan kan je dit – met de juiste materialen en gereedschappen – prima zelf.

Een camera die via het bekabelde netwerk wordt gevoed en over dezelfde kabel haar beelden levert is natuurlijk de beste methode. Dergelijke PoE-camera’s (Power over Ethernet) zijn eenvoudig te installeren en de werking is doorgaans het meest stabiel. Toch zijn er situaties denkbaar waarin een PoE-variant minder geschikt is. Denk eens aan de situatie waarbij je een camera wilt bevestigen aan je vrijstaande garage of gastenverblijf achter op het ruime perceel.

In dit geval kan een wifi-variant interessant zijn. Hierbij is het echter wel belangrijk dat er binnen een stroomvoorziening voorhanden is om de camera te voeden. Is de afstand tot de stroomvoorziening binnen te groot, dan levert de importeur uit voorraad verlengkabels zodat er tijdens de installatie geen onveilige situaties zullen ontstaan. Welke variant je ook kiest, Foscam heeft de juiste camera en optionele installatiematerialen voorhanden.

Sensor grootte

De opgeslagen beelden dienen uiteraard wel bruikbaar te zijn. Indien je de ruime parkeerplaats van je bedrijfspand of ruim woonoppervlak wil monitoren, dan zal een twee megapixelcamera niet voldoende resolutie hebben om over deze gehele oppervlakte bruikbare beelden te leveren. Zelfs indien je meerdere camera’s op een dergelijk ruim perceel plaatst is de keuze voor een hogere resolutie wenselijk. De meesten zullen echter geen landhuis bezitten en bovendien een kleiner deel van het perceel willen bewaken. Indien de maximale reikwijdte zo’n twaalf tot vijftien meter bedraagt levert een 2MP sensor al hele bruikbare beelden op.

Wij besluiten een camera op onze oprit te plaatsen. Aangezien we binnen een afstand van drie meter een stroomvoorziening voorhanden hebben en geen trek hebben om netwerkkabels via de kruipruimte naar de camera te trekken verkiezen we een wifi-camera. Om deze te plaatsen hoeven we – in principe – enkel een gaatje in het dakbeschot te boren, een dotje siliconenkit rond de voedingskabel te spuiten, de camera via wifi aan te melden met de Foscam app en klaar.