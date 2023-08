Synology maakt Surveillance Station nog iets interessanter met toevoeging van twee ip-camera’s die ervoor gemaakt zijn.

Surveillance Station is, naast de opslag en back-up van data, een belangrijk gebruiksdoel van een NAS van Synology. Het is van oudsher al een vrij uitgebreid, maar toch gebruiksvriendelijk pakket. Als je toch al een NAS van Synology hebt en je denkt eraan om videobewaking aan te leggen of te updaten in je bedrijf, dan komt Surveillance Station ongetwijfeld als eerste optie bovendrijven. Ook als je nog geen Synology-NAS hebt en je wilt graag op een betaalbare manier lokaal aan de slag met videobewaking, is Surveillance Station zeker het overwegen waard.

Surveillance Station werkt in principe met alle ip-camera’s die je kunt kopen. Dat wil zeggen, als IP-camera’s ONVIF ondersteunen (en een RTSP-stream aanbieden), dan kan Surveillance Station ermee overweg. Daarmee heb je in ieder geval de basisfunctionaliteit voor videobewaking te pakken. Verder heeft Synology profielen van veel camera’s in Surveillance Station opgenomen. Deze bieden in de regel meer features dan alleen ONVIF kan bieden.

Synology heeft echter sinds kort ook zelf camera’s in het assortiment. Het gaat om de Synology BC500 en de Synology TC500. Deze ip-camera’s zijn voor een groot gedeelte identiek. Het voornaamste verschil tussen de twee camera’s zit hem in de ‘B’ en de ‘T’ in de typenummers. De eerste is een bulletcamera, de tweede een turretcamera. In principe kun je ze beide op zowel een muur of plafond schroeven, maar een bulletcamera neigt meer naar muurmontage, een turretcamera meer naar plafondmontage. Je kunt beide camera’s naar hartenlust draaien en richten, zodat je altijd een goed plaatje krijgt. Beide camera’s hebben een IP67-rating, dus kunnen niet alleen binnen, maar ook buiten opgehangen worden.

Synology BC500 en TC500

Als we de camera’s voor het eerst vast hebben, valt op dat ze solide gebouwd zijn. Dat is altijd een goed begin. Montage gaat erg eenvoudig. Naast een netwerkaansluiting hebben de camera’s ook een losse audio-aansluiting, voor een externe microfoon. De camera’s hebben zelf ook een microfoon ingebouwd overigens, maar het kan zijn dat je zelf betere of meer gerichte microfoons aan wilt sluiten bijvoorbeeld. Deze kabels kun je achter de camera’s wegwerken, of via een uitsparing wegleiden. De eerste optie heeft de voorkeur, omdat je dan zeker weet dat niemand de kabels kan doorknippen. Het is echter niet altijd eenvoudig om dit te doen, vandaar dat er ook een andere optie is. Mocht je voor deze tweede optie gaan, dan is het in ieder geval zaak dat je de camera hoog genoeg hangt.

De Synology BC500 en TC500 worden gevoed via PoE. Goed om te weten hier is dat het om 802.3af gaat. De camera’s nemen beide een vermogen op van minder dan 5 watt, dus je hoeft niet te investeren in een switch die PoE+ of hoger ondersteunt. Synology levert geen PoE-injector mee met de de camera’s. Heb je geen PoE-switch, dan zal je deze zelf moeten aanschaffen.

Een laatste opvallende eigenschap als we kijken naar de buitenkant van de Synology BC500 en TC500 is dat er een sleuf beschikbaar is voor een microSD-kaartje. Daar kun je (tijdelijk) de videostream naartoe wegschrijven, bijvoorbeeld als de netwerkverbinding eruit ligt. Volgens opgave van Synology kun je er kaartjes tot 128 GB in kwijt, maar in de praktijk kun je er doorgaans ook kaartjes met een grotere capaciteit in kwijt. In principe gebruiken alle kaartjes van 32GB tot 2TB de SDXC-standaard namelijk.

Sensor, lens, infrarood, beeldkwaliteit

Uiteindelijk draait het bij ip-camera’s uiteraard om het beeld dat ze produceren. Dat is op papier in ieder geval goed in orde bij de Synology BC500 en TC500. Synology heeft in beide camera’s een 5MP-sensor gestopt. Deze levert maximaal 2880×1620-beelden aan 30FPS. Met een aperture van F1.8 is de sensor behoorlijk lichtsterk. De horizontale kijkhoek is met 110 graden daarnaast ook dik in orde. Je kunt met een enkele camera dus een vrij groot gebied bestrijken.

Verder heeft Synology voorzien in infraroodleds met een opgegeven bereik van dertig meter. De camera’s zijn daarnaast ook voorzien van een automatische IR-cutfilter. HDR is eveneens beschikbaar. Tot slot is het goed om op te merken dat de camera’s h.264/h.265-compressie gebruiken. Dat betekent dat er zeer efficiënt gebruikgemaakt wordt van de beschikbare bandbreedte. Dit in tegenstelling tot de MJPEG-compressie die in het verleden de standaard was.

Al met al zijn de specs op papier dus goed in orde. In de praktijk is dat ook zeker zo, kunnen we melden. De beelden zijn in vrijwel alle situaties waarin wij ze getest hebben uitstekend. De kleuren zien er natuurgetrouw uit, het beeld is scherp en de weergave van de stream vloeiend. We zijn met name ook onder de indruk van de kwaliteit van de IR-leds. Deze schijnen ver, maar doen dat zonder het beeld dichtbij zwaar te overbelichten. Dat is zeker in het prijssegment waarin Synology deze camera’s plaatst, best regelmatig het geval. De relatief grote groothoek van de camera zorgt overigens wel voor wat vervorming aan de randen van het beeld. Dat had net iets beter gemogen.

AI ingebouwd

Bovenstaande is allemaal interessant natuurlijk, maar het gaat bij de Synology BC500 en TC500 toch ook om wat Synology extra heeft toegevoegd aan de camera’s. Het heeft er namelijk de nodige AI-features ingebouwd. De camera’s kunnen personen en voertuigen detecteren, zonder dat de beelden eerst moeten worden ‘bekeken’ door een ander programma. Je kunt hiermee bepaalde acties in gang zetten. Inbraakdetectie is hiervan een goed voorbeeld. Als de camera een mens ziet die over een door de gebruiker zelf getrokken streep heengaat, dan stuurt hij meteen een melding.

Uiteraard stel je de parameters voor dit soort acties wel in op een ander apparaat en in andere software, namelijk de Deep Video Analytics-omgeving van de NVR waarop Surveillance Station draait. We gaan in een apart artikel dieper in op wat je met een dergelijke NVR kunt doen. Voor nu is het goed om te weten dat het gaat om personen- en voertuigendetectie, inbraakdetectie, personentelling en het tellen van voertuigen. Sommige van deze mogelijkheden zijn vooral interessant als je de camera’s buiten gebruikt, andere weer meer voor binnen en sommige voor buiten en binnen.

Goed om te weten is dat gezichtsherkenning ook mogelijk is op een DVA1622 (en DVA3221), in combinatie met de camera’s die we hier bespreken. Dit vindt echter niet plaats op de camera zelf. Daarvoor moet je bijvoorbeeld een database gebruiken. Die kan niet op de camera zelf draaien.

We hebben getest hoe goed het tellen van mensen werkt. Uiteraard is het lastig om te beoordelen of de Synology TC500 in combinatie met de DVA1622 ook daadwerkelijk iedereen geteld heeft, maar de aantallen die eruit kwamen zagen er in ieder geval realistisch uit. We hebben op de beelden ook niet kunnen zien dat er beesten als mensen werden aangeduid. Deze functie lijkt dus goed te werken.

TIP: We hebben niet alleen de nieuwe ip-camera’s van Synology getest, ook de DVA1622 hebben we, samen met Surveillance Station, getest. Een uitgebreide indruk daarvan kun je lezen via deze link.

Gemaakt voor Surveillance Station

De AI-functionaliteit die Synology in de BC500 en TC500 heeft gebouwd, is een goed voorbeeld van waarom Synology überhaupt heeft besloten om ip-camera’s te gaan maken. Die vraag kun je op zich prima stellen namelijk. Waarom gaat Synology nu ineens ip-camera’s maken? Surveillance Station bestaat al heel lang en is al heel lang behoorlijk populair, voor zover wij weten. Daarnaast zullen fabrikanten van ip-camera’s het ook zeker waarderen dat er zulke brede ondersteuning is. Hetzelfde geldt voor de partners en resellers die zich specifiek op de NAS- en videobewakingsmarkt richten. Synology moet dus een goede reden hebben om deze business naar zichzelf toe te trekken.

De belangrijkste reden om dit te doen, los van de extra omzet die het oplevert, is dat het nu mogelijk is om ip-camera’s en Surveillance Station beter met elkaar te integreren. Dat zien we heel duidelijk bij de AI-features hierboven. De combinatie van de camera’s die bepaalde dingen snel detecteren en Surveillance Station die daar dan vervolgens iets mee kan, levert meerwaarde op. Een meerwaarde die je met andere camera’s niet zo eenvoudig kan realiseren.

Naast diepere integratie op het gebied van functionaliteit zijn er nog meer voordelen aan het combineren van Surveillance Station met de Synology BC500 en TC500. Zo hoef je niet op zoek naar de camera als je deze wilt installeren. Je krijgt op het startscherm van Surveillance Station een melding dat er een camera is gevonden. Verder kun je in de camera-instellingen per camera verschillende instellingen doorvoeren voor de herkenning van personen, voertuigen en inbraak. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alleen mensen te detecteren als een vooraf ingesteld aantal bereikt wordt, of wanneer iemand langer dan een aantal seconden ergens rondhangt.

Tot slot is het ook niet onbelangrijk om te vermelden dat je bij aanschaf van een Synology BC500 en/of TC500 geen licentiekosten hoeft te betalen in Surveillance Station. De Synology DVA1622 die wij hebben getest in combinatie met de Synology BC500 en TC500 komt met 8 cameralicenties. Maximaal kun je 16 camera’s aansluiten, maar voor die overige 8 moet je dan wel licentiekosten betalen. Per cameralicentie kost dat tussen de 50 en 60 euro, inclusief BTW. Koop je echter een camera van Synology, dan hoef je dat bedrag niet te betalen.

Bovenstaande voordelen van de integratie van ip-camera’s met Surveillance Station heeft uiteraard ook een keerzijde. Deze features zijn niet beschikbaar als je de camera’s met andere platformen verbindt. Dat is in principe wel mogelijk, want ze leveren een standaard RTSP-stream aan. Je kunt de videostream dus prima elders presenteren. Maar veel meer gaat dan niet lukken.

Veelbelovende start

Al met al zijn de Synology BC500 en Synology TC500 een veelbelovende start van Synology op de markt voor ip-camera’s. Het zijn kwalitatief goede producten, zowel op het gebied van bouwkwaliteit, installatiegemak en beeldkwaliteit. De integratie met Surveillance Station maakt deze camera’s zonder meer erg interessant voor bedrijven die deze oplossing al gebruiken.

Voor organisaties die op dit moment in de markt zijn voor camera’s, maar nog niet in de Surveillance Station-wereld zitten, zijn ze uiteraard ook interessant, maar dan wel alleen als ook de overstap naar Surveillance Station gemaakt wordt. Anders is het een beetje zonde van het geld. Dan koop je camera’s van ongeveer 220 euro (exclusief BTW), maar haal je daar niet het maximale uit.

Of de toevoeging van AI-functionaliteit op de camera’s voor organisaties voldoende reden is om ook een DVA1622 of DVA3221 af te nemen, dat kunnen we lastig bepalen. Dat is namelijk wel noodzakelijk als je alle functionaliteit wilt gebruiken. Synology hoopt uiteraard van wel, dat zal immers een deel van het plan zijn voor de fabrikant. De camera’s zijn op zich goed geprijsd en met de wetenschap dat er geen extra licentiekosten aan vast zitten kan het organisaties best eens overhalen om erin te stappen (als je meer dan acht camera’s in wilt zetten).