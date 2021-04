Review: Dell OptiPlex Ultra – geeft All-in-One nieuw zakelijk leven

Voor deze review vroeg Dell ons om eens een kijkje te nemen naar hun Dell OptiPlex Ultra serie. Om precies te zijn de Dell OptiPlex 7090. Dit systeem geeft de term All-in-One een nieuwe betekenis, want het scherm en de pc zijn zowel geïntegreerd als los van elkaar.

De Dell OptiPlex Ultra-serie is uniek in zijn soort. De fabrikant heeft samen met Intel een nieuwe form-factor in de markt gezet die zeker voor zakelijke gebruikers erg interessant is. De OptiPlex Ultra is namelijk een mini-computer die geïntegreerd zit in een monitorvoet. Het systeem bestaat uiteindelijk uit drie onderdelen: de pc-module, de voet en de monitor.

De pc-module zit in een speciale langwerpige behuizing die in de staander van de voet kan worden geschoven. Bovenop de monitorvoet zit vervolgens een standaard VESA-aansluiting waar iedere monitor met VESA-compatibiliteit opgezet kan worden. Dell biedt een flinke serie monitoren waar men uit kan kiezen, maar als je als bedrijf toe bent aan nieuwe pc’s maar niet aan nieuwe monitoren kan je ook je bestaande monitoren op de voet bevestigen. Ze hoeven dus enkel over een VESA-bevestiging te beschikken, iets wat veel monitorenfabrikanten al jaren hanteren.

Als je op de Dell-website kijkt, krijg je het gevoel dat de OptiPlex Ultra standaard met slechts twee verschillende monitorstandaarden wordt geleverd, een vaste voet en een in hoogte verstelbare voet. Deze zijn geschikt tot 27 inch of 5,5kg. Daarboven wordt het onstabiel en kan de verstelbare voet de monitor niet in zijn hoogste stand dragen. Bij het doorklikken vonden we echter ook nog een voet die geschikt is tot 40 inch of 10,5kg of een heuse monitorarm die je aan je bureau kan bevestigen. Mogelijkheden genoeg dus.

De mini-pc is een slimme innovatie

De OptiPlex Ultra is een slimme innovatie, gericht op de zakelijke gebruiker. Samen met Intel heeft de fabrikant een aantal configuraties ontwikkeld, die efficiënt, krachtig en goed toepasbaar zijn binnen bedrijven. Zo beschikt de OptiPlex Ultra die wij hebben ontvangen over een Intel Core i5-1145G7, maar ze bieden ook configuraties aan met de Intel Core i3-1115G4 en Intel Core i7-1185G7.

Alle drie deze processoren zijn van de nieuwste 11e generatie Intel core-processoren en zijn begin 2021 geïntroduceerd. De processoren beschikken naast een CPU ook over een geïntegreerde Intel GPU, waarmee de grafische prestaties worden geleverd.

Bij het testen van het systeem is ons opgevallen dat de mini-pc weliswaar over actieve koeling beschikt (ventilator), maar deze is zeer stil. Ook toen we het systeem eens flink belastten (100% CPU load) ging het systeem niet enorm veel herrie maken. Het volume ging maar minimaal omhoog. Ook viel ons op dat het systeem in staat bleef om continu dezelfde prestaties te leveren. De maximale kloksnelheid die de Intel processor kan leveren, namelijk 4,4 GHz, bleef grotendeels gehandhaafd. We haalden eigenlijk vrijwel altijd minimaal 3,75 GHz. Met een laptop is dit nagenoeg onmogelijk. Daarmee is deze OptiPlex Ultra echt een innovatief ontwerp.

Naast de krachtige Intel processor ontvingen wij een systeem met 16GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslagcapaciteit middels een SSD. Dit maakt het systeem wel compleet qua goede specificaties.

Aansluiten van de OptiPlex Ultra mini-pc

De innovatie houdt niet op bij het compacte ontwerp en de goede prestaties. Ook qua aansluitingen is dit systeem goed doordacht. De OptiPlex Ultra beschikt over een aantal poorten aan de zijkant en een aantal poorten aan de onderkant. Wel moet je er rekening mee houden dat de poorten aan de onderkant in principe niet meer toegankelijk zijn als het systeem in de voet is geklikt. Je moet de kabels erin steken en dan de voet erin klikken. Voor bijvoorbeeld een USB-stick of andere tijdelijke randapparatuur zijn de poorten aan de zijkant geschikter.

Aan de zijkant bevindt zich een USB 3.2 poort (Type-A), een USB 4 poort (Type-C) en een headset-aansluiting. Aan de onderkant zijn twee USB 3.2 poorten (Type A), 1 USB 3.2 poort (Type C), een netwerkpoort, display port, en stroomaansluiting te vinden.

Dat zijn best nog een hoop poorten, maar eigenlijk heb je er maar één nodig. De USB 4 poort heeft geïntegreerde Thunderbolt 4.0 en DisplayPort technologie aan boord, de USB 3.2 (Type C) poort beschikt over Displayport en Power delivery-technologie.

Met die twee poorten heeft Dell het systeem perfect afgewerkt. Thunderbolt 4.0 is door Intel ontwikkeld en pas kort op de markt, deze poort gaat in de toekomst waarschijnlijk steeds belangrijker worden. Nu focussen we ons even op die andere poort met Power Delivery-technologie.

De Dell OptiPlex Ultra combineert namelijk ideaal met monitoren die ook USB C met Power Delivery ondersteunen. Van Dell ontvingen wij zo’n monitor. Dit betekent dat we maar twee kabels nodig hadden om het systeem aan te sluiten. Namelijk de stroomkabel van de monitor en de USB-C-kabel tussen de monitor en de OptiPlex Ultra. De monitor verzorgt de voeding en het videosignaal via dezelfde kabel. Afhankelijk van de monitor zou ook een geïntegreerde USB Hub hiermee kunnen worden voorzien van data-overdracht, allemaal via dezelfde kabel.

Doordat de OptiPlex Ultra ook voorzien is van een WiFi-chip, is de netwerkkabel optioneel. Mits er een degelijk draadloos netwerk beschikbaar is uiteraard. Daarmee is het aansluiten van de OptiPlex Ultra extreem eenvoudig.

Toetsenbord en muis

Standaard levert Dell een draadloos toetsenbord en muis mee die je eenvoudig kan aansluiten via de meegeleverde USB-dongle. Wij hebben hiermee gewerkt, maar we moeten eerlijk bekennen dat de fabrikant veel betere toetsenborden en muizen in zijn assortiment heeft. Het is echt een basic toetsenbord en muisje.

Configuraties voor thuiskantoor en kantoor

Tijdens onze analyse van de Dell OptiPlex Ultra realiseerden we ons ook dat er nog een ander belangrijk verschil zit tussen de aangeboden configuraties van Dell. Het bedrijf levert zoals aangegeven drie verschillende Intel processoren uit de 11e generatie. De Intel Core i5 en Intel Core i7 bieden echter ook ondersteuning voor vPro, iets wat de Intel Core i3 niet heeft. Dat is goed om in het achterhoofd te houden.

Voor sommige bedrijven kan vPro het verschil makent in een kantooromgeving. Middels vPro kan een beheerder namelijk remote inloggen op het systeem ongeacht de status van het besturingssysteem. Hierdoor kan altijd onderhoud worden gepleegd en kunnen updates ook buiten Windows om naar het systeem worden gepushed. Dit is voor het ene bedrijf belangrijker dan voor het andere.

Een voordeel van de OptiPlex Ultra als het gaat om onderhoud, is dat je de mini-pc eenvoudig uit de voet kan klikken en kan vervangen met een reservesysteem als er problemen zijn. Op die manier kan de beheerder op zijn gemak een hardware-reparatie aanvragen of eventuele hardnekkige malware verwijderen.

In een thuisomgeving of een thuiskantoor biedt Intel vPro eigenlijk geen meerwaarde omdat de beheerder er dan in principe niet bij kan.

De Optiplex Ultra geeft de All-in-One een nieuw modulair en zakelijk leven

Alles bij elkaar zijn we van mening dat de OptiPlex Ultra een interessant product is. Zowel voor kantoren als voor thuiswerkplekken. Het blaast nieuw leven in het all-in-one format. Wij zien de OptiPlex Ultra echter wel slagen omdat veel bedrijven nu laptops en beeldschermen aanschaffen voor hun personeel. Door te kiezen voor de OptiPlex Ultra kunnen ze een veel krachtiger systeem bieden, dat minder plek inneemt en langer meegaat.

Deze mini-pc is een goed en krachtig alternatief voor de thuiswerkplek

Daarnaast is het systeem modulair. De voet, pc en het beeldscherm kunnen onafhankelijk van elkaar vervangen worden. Al met al is de mini-pc een goed en krachtig alternatief voor de thuiswerkplek. Het is tot slot ook nog eens een betaalbare optie. Voor minder dan 1000 euro per pc inclusief drie jaar ProSupport zijn ze online bij Dell te bestellen. Dat betekent over het algemeen dat de wat grotere bedrijven via hun accountmanager nog wel een betere deal kunnen krijgen als ze meerdere systemen afnemen. Of in elk geval een beter draadloos toetsenbord en muis, want die upgrade moet je sowieso doen.