Nieuwe zakelijke Surface Copilot+-pc’s met Intel Core Ultra-chips

Microsoft introduceert de nieuwe Surface Pro 11th Edition en Surface Laptop 7th Edition voor zakelijke gebruikers.

De Surface-modellen zijn specifiek ontworpen voor zakelijke gebruikers. De pc’s beschikken over de nieuwste Core Ultra-processors (Series 2), die AI-workloads ondersteunen. In vergelijking met de Surface Pro 9 levert het apparaat tot 28 procent meer prestaties, tot 98 procent meer grafische kracht en tot twee keer de batterijduur tijdens Teams-meetings.

In de Surface Pro 11th Edition en Surface Laptop 7th Edition zit ook een NPU, die extra rekenkracht levert om AI-toepassingen te ondersteunen. Hierdoor kunnen onderdelen van AI-assistent Copilot mogelijk lokaal draaien. Een NPU van een Copilot+-pc beschikt over minstens 40 biljoen TOPS, wat zorgt voor voldoende rekenkracht.

Een van de nieuwe AI-functies bevindt zich in Windows Search. Hiermee kunnen gebruikers bestanden vinden door geassocieerde woorden en zinnen te typen, zonder de exacte bestandsnaam in te voeren. Dit geldt zowel voor lokaal opgeslagen bestanden als voor bestanden in OneDrive.

Veiligste Windows-pc’s

Microsoft benadrukt dat de Copilot+-pc’s extra interessant zijn vanwege de focus op security. Het zouden zelfs de veiligste Windows-pc’s ooit zijn, mede doordat standaard een Microsoft Pluton-processor is ingeschakeld. Deze chip-to-cloud-beveiligingstechnologie bevindt zich in de CPU en helpt bij het afdwingen van Zero Trust. Hierdoor zijn gevoelige gegevens, zoals wachtwoorden en encryptiesleutels, beter beschermd tegen cyberaanvallen. Pluton fungeert als een digitale kluis in de computer, zodat zelfs bij fysieke toegang een kwaadwillende moeilijk bij kritieke data kan komen.

De Surface Pro 11th Edition en Surface Laptop 7th Edition zijn beide vanaf 18 februari beschikbaar. Het grootste verschil zit in het toetsenbord: de Surface Pro heeft een los toetsenbord, terwijl de Surface Laptop een vast toetsenbord heeft. Vooralsnog zijn alleen de Amerikaanse prijzen bekend: beide modellen kosten 1.499 dollar.