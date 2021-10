Hoe kies je de juiste Managed Kubernetes Provider?

Een migratie naar containertechnologie wordt vaak gezien als de volgende stap in softwareontwikkeling. Dit maakt ook Kubernetes populair, maar het omarmen van containerorkestratie is niet eenvoudig. Het platform wordt snel erg complex als het op grote schaal wordt ingezet. Zo moeten allerlei vraagstukken worden beantwoord. Hoe kun je een containeromgeving na implementatie succesvol orkestreren?

Wanneer je als bedrijf geen omkijken wilt hebben naar een Kubernetes-omgeving, dan kan een kant-en-klaarplatform uitkomst bieden. Zo’n platform is volledig gebruiksklaar en daarmee gebruiksvriendelijk. Een kant-en-klaarplatform is echter ook minder flexibel en biedt minder keuzevrijheid. Dit beperkt de mogelijkheden voor het toespitsen van het containerplatform op de organisatie.

Het is wel mogelijk over een Kubernetes-omgeving te beschikken zonder zorgen, terwijl je invloed hebt op de onderliggende technologie. Dit kan via een Managed Service Provider, die je het beste van twee werelden biedt. Dankzij een managed service provider heb je geen omkijken naar de Kubernetes-omgeving en doe je geen grote concessies op het gebied van flexibiliteit en keuzevrijheid. Hierdoor is optimaal te profiteren van de mogelijkheden van containertechnologie en Kubernetes en kan je je volledig richten op de kernactiviteiten.

