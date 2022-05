Het was enkele jaren geleden niet voor te stellen dat een groot deel van de werkweek thuis uitgevoerd wordt. Door dat massale thuiswerken ontstaan er echter uitdagingen op sociaal en technisch gebied en alles daar tussenin. Microsoft Teams zit precies op het snijvlak van die twee uitdagingen. Het verbindt medewerkers en het levert een grote bijdrage aan het werk dat moet worden gedaan. De tool blijkt voor veel bedrijven en medewerkers een levensader.

Microsoft Teams stelt organisaties in staat om op afstand te werken. Dat maakte de tool niet alleen essentieel voor het vele thuiswerken tijdens de Covid-19-pandemie, maar ook voor het hybride werken waar we steeds meer op vertrouwen. Het werk blijft soepel verlopen en het is makkelijk te werken op kantoor, thuis of onderweg. Met de online werkplek kunnen mensen eenvoudig vanuit huis deelnemen aan een meeting die op kantoor plaatsvindt.

Versneld Microsoft Teams uitrollen

Het coronavirus dwong bedrijven om mensen thuis te laten werken, waardoor Microsoft Teams een vlucht nam. Het kostte flink wat aanpassingsvermogen op het gebied van samenwerken en communicatie. Medewerkers moesten zich flexibel opstellen en een thuiskantoor creëren. Op de IT-afdeling werd een beroep gedaan om met behulp van hardware en software de samenwerking te bespoedigen. De beheerder moest de hele IT-infrastructuur en -organisatie omgooien. Doordat mensen plotseling thuiswerkten, waren er veel vragen over hoe ze hun werk konden voortzetten.

Microsoft Teams blijkt de uitkomst. Het is aan de beheerder om uit te leggen wat de voordelen van Microsoft Teams zijn en hoe de software het beste kan worden ingezet. Dat kan door de voordelen goed uit te lichten, want die gaan verder dan virtueel werken. De algemene samenwerking, binnen het kantoor of op afstand, optimaliseert dankzij de collaboration-tool. Het versterkt de communicatie, wat de efficiëntie van samenwerking verhoogt.

Ook een goed beveiligd netwerk is essentieel om belangrijke bedrijfsprocessen op een veilige manier door te laten gaan. Dit in combinatie met bescherming van identiteit en data in cloudapplicaties. Denk aan het bevestigen van de identiteit via multifactorauthenticatie. De combinatie van een beveiligd netwerk met identiteitsbescherming is essentieel: zonder authenticatie biedt een beveiligd bedrijfsnetwerk slechts een illusie van veiligheid.

Ultieme samenwerkingstool

De plotselinge thuiswerksituatie door de Covid-19-pandemie kwam met grote uitdagingen. Daar bleek Microsoft Teams de oplossing voor. Het heeft zich bewezen als samenwerkingstool waarin bekende Microsoft-producten samenkomen. Aanvankelijk verschoven mensen hun gebruik van Skype naar Microsoft Teams, maar inmiddels weet iedereen dat de software veel meer in zijn mars heeft.

Vanwege hybride werken zal Microsoft Teams in de komende periode een cruciale rol blijven innemen. Daarom bieden we via onderstaand formulier een e-book aan, met daarin de mogelijkheden van Microsoft Teams en informatie over hoe beheerders er zoveel mogelijk uit kunnen halen voor de organisatie.