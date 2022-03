Supermarktketen Jumbo rolde een nieuw loyaliteitsprogramma uit en kreeg te maken met vereisten uit de GDPR-regeling. Om het in goede banen te leiden omarmde het bedrijf een werkwijze om data te tracken en verenigen, met daarbij aandacht voor het groeiende klantenbestand. Dankzij master data management (MDM) is de klantloyaliteit verbeterd.

Voor een supermarktketen zijn klantgegevens cruciaal. Door inzichten in wat klanten wel en niet lekker vinden, zijn klanten namelijk beter te bedienen. Bij Jumbo is dit bijvoorbeeld terug te zien in het Extra’s-spaarprogramma. Klanten kunnen snel punten sparen door producten aan te schaffen die ze vaak kopen. De punten zijn vervolgens in te zetten voor bijvoorbeeld gratis boodschappen en kortingen op uitjes.

De supermarktketen wilde het persoonlijke spaarprogramma introduceren tijdens een periode van flinke groei. De groei kwam door bedrijven over te nemen en nieuwe winkels te openen. Daar hoort een steeds groter wordend klantenbestand bij. Het klantenbestand bleek met behulp van oude technologie echter moeilijk te onderhouden.

Voor meer controle over data moest het MDM-programma op de schop. In plaats van gegevens die zich in verschillende systemen bevinden, wilde men naar een overkoepelend systeem voor het beheer. Dit om de juiste inzichten in de customer journey te krijgen. Ook kan Jumbo zo beter voldoen aan privacywetgeving.

Met nieuwe MDM-software werkte de supermarktketen aan een loyaal klantenbestand, door de klant centraal te stellen en de verwachtingen te overtreffen. De MDM-aanpak realiseerde een volledig (360 graden) zicht op het bedrijf en zijn klanten. Onderliggende datastructuren zijn met het MDM-platform aangepakt.

Voordelen

Als klanten punten niet bij zouden kunnen houden, zullen sommigen er niet blijven winkelen. Dat werkt ook de andere kant op, het verdienen van meer beloningen zorgt juist voor meer winkelbezoeken. Jumbo kan door de MDM-modernisatieslag zien waar klanten geïnteresseerd in zijn en alle klantendata bijhouden. Daarnaast heeft het bedrijf inzicht in trends.

Jumbo zag direct resultaten bij de lancering van het loyaliteitsprogramma. Doordat klantendata georganiseerd is, zijn er ook minder vragen vanuit klanten. Daardoor kunnen dataspecialisten zich meer bezighouden met waardevolle projecten. Bovendien hoeft customer service minder problemen op te lossen rond incorrecte klantendata.

Daarmee is Jumbo een goed voorbeeld van wat een juiste datamanagement-aanpak kan betekenen. Ben je benieuwd naar meer details over de ervaring van de supermarktketen en wat het voor jou kan betekenen? Vul dan onderstaand formulier in voor extra informatie.