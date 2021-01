Het datatijdperk: waar moet je op letten?

De grote hoeveelheden data waar bedrijven over beschikken, bieden enorme kansen. Nu we in het ‘datatijdperk’ zijn beland, is het mogelijk om veel beter bedrijfsprocessen te optimaliseren met behulp van data. Ook biedt het de mogelijkheid om eenvoudiger marktkansen te identificeren. Je datastrategie op orde brengen is daarmee misschien wel belangrijker dan ooit. Om dat te realiseren, is het zaak om rekening te houden met een aantal trends.

Al jaren wordt er gesproken over technologische veranderingen die onze toekomst gaan bepalen. Het zou soms vijf tot tien jaar duren tot deze disruptieve technologieën echt onderdeel zijn van het dagelijks leven. De coronapandemie van 2020 heeft echter aangetoond dat opkomende technologieën ook in enkele weken of maanden zeer snel doorgevoerd kunnen worden.

Zo betekende voor veel organisaties versneld transformeren meer vertrouwen op de cloud. Cloudgebaseerde infrastructuur en SaaS-applicaties zijn in staat om thuiswerken goed te ondersteunen. En organisaties die al een eind waren met cloudadoptie, kozen ervoor om meer automatisering en machine learning in te zetten.

