Optimaliseer je IT-Infrastructuur met HPE ProLiant Gen12

In een document dat we samen met HPE aanbieden wordt de nieuwste generatie servers gepresenteerd. De Gen12-lijn is ontworpen om de prestaties, efficiëntie en beveiliging van IT-operaties naar een hoger niveau te tillen. Met de toenemende vraag naar AI-toepassingen en de noodzaak om virtualisatiestrategieën te herzien, biedt HPE een scala oplossingen die organisaties helpen hun productiviteit te verhogen en tegelijkertijd de kosten te verlagen.

Het document begint met een overzicht van de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd, zoals de dreiging van datalekken en de noodzaak voor een efficiënte infrastructuur. HPE ProLiant Gen12 biedt multi-layer security, waaronder de HPE iLO silicon root of trust, die servers beschermt vanaf de productie tot het einde van hun levenscyclus. Dit zorgt ervoor dat organisaties voorbereid zijn op toekomstige dreigingen, waaronder die van quantum computing.

In de volgende secties worden de voordelen van de Gen12-systemen verder toegelicht. De servers bieden tot 41 procent betere prestaties per watt in vergelijking met de vorige generatie, wat resulteert in aanzienlijke energiebesparingen en een hogere efficiëntie voor AI- en edge-workloads. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot consolidatie tot wel 7:1 besproken, wat helpt om ruimte in datacenters vrij te maken en het energieverbruik te verlagen.

Het document behandelt ook innovatieve functies, zoals Direct Liquid Cooling (DLC) en geautomatiseerde, AI-gedreven inzichten die de productiviteit van IT-teams verhogen. Met voorspellende analyses kunnen organisaties hun energiekosten en CO2-uitstoot beter beheren, wat bijdraagt aan hun duurzaamheidsdoelstellingen.

