De staat van de cloudbeveiliging in 2020

Hoe staat het met de beveiliging van de cloud in 2020? Een onderzoek onder 3.521 IT-managers schetst een duidelijk beeld van wat goed gaat en wat beter kan.

De groeiende vraag naar afstandswerk en de stijging van de populariteit van clouddiensten maakt van on premises-hardware stilaan meer een minpunt dan een waardevolle asset. Naar de cloud verhuizen brengt echter zijn eigen kostprijs met zich mee: het aanvalsoppervlak van je organisatie wordt er een stuk groter door. Tal van aanvallen en lekken dragen bij aan de bewustmaking hiervoor, maar cybercriminelen werken hard om iedereen een stapje voor te blijven.

Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Sophos onder 3.521 IT-managers die actief zijn in de cloud, schetst een beeld van de huidige stand van zaken. De respondenten zijn afkomstig van over de hele wereld, met 66 deelnemers van België en 150 afkomstig uit Nederland. Ongeveer de helft van de antwoorden heeft betrekking op mkb’ers, de rest is afkomstig van grotere enterpise-organisaties.

