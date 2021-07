Gebruik MITRE om je security operations center bij tijd te houden

Een security operations center (SOC) is voor veel organisaties een essentieel onderdeel voor het aanpakken van cyberincidenten. Idealiter beschikt het SOC over diepe inzichten, automatisering en snelheid. MITRE Engenuity biedt als onderzoeksorganisatie met zijn ATT&CK-evaluaties zekerheid dat je de juiste keuzes maakt om het SOC volgens moderne standaarden in te richten.

MITRE heeft een aantal doelen om de capaciteiten en prestaties van securityproducten te garanderen. Zo wil het eindgebruikers objectieve inzichten bieden in hoe ze specifieke securityproducten kunnen gebruiken. Ook wil het transparantie geven over de echte mogelijkheden van de securityproducten en -diensten. Daarnaast wil het securityleveranciers aansporen hun mogelijkheden voor het detecteren van verdacht gedrag te verbeteren. Door deze benadering kunnen organisaties goed overwegen welk product het beste bij hen past.

In het nieuwste ATT&CK-onderzoek komen verschillende partijen goed uit de verf. De hoogste score wordt toegekend aan SentinelOne. De prestaties van deze leverancier worden geprezen vanwege:

Volledige visibility bieden in meer dan honderd geformuleerde gebieden.

Hoge mate van analytische detectie.

Het onderzoek doorkomen zonder configuraties aan te passen.

Detecteren zonder vertraging.

