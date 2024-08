De evolutie van cloud security in 2024

Een rapport over 2024 onthult de dringende zorgen en evoluerende prioriteiten in cloud security. Met inzichten van meer dan 800 cloud- en cybersecurityprofessionals worden de huidige stand van zaken op het gebied van cloud security, de effectiviteit van bestaande maatregelen en de adoptie van geavanceerde securityoplossingen inzichtelijk. Ontdek hoe organisaties zich verplaatsen naar preventieve securitystrategieën om de dynamische en geavanceerde bedreigingen in cloudomgevingen aan te pakken.

Een alarmerende 61 procent van de organisaties meldde cloudbeveiligingsincidenten in het afgelopen jaar, een aanzienlijke stijging van 24 procent in het voorgaande jaar. Deze toename benadrukt de risico’s van cloudomgevingen en benadrukt de dringende noodzaak van verbeterde securitykaders die uitgebreide zichtbaarheid en proactief bedreigingsbeheer prioriteren. Ontdek hoe organisaties een preventiegerichte aanpak kunnen aannemen en geavanceerde AI-ondersteunde securityoplossingen kunnen benutten om potentiële bedreigingen te anticiperen en te beperken voordat ze aanzienlijke schade veroorzaken.

Verder in het rapport wordt ingegaan op de meest voorkomende incidenten, zoals datalekken, misbruik van cloudservices en configuratie- en beheerfouten. Leer hoe organisaties Cloud Security Posture Management (CSPM) combineren met Data Security Posture Management (DSPM) om gevoelige gegevens te beschermen en misconfiguraties te identificeren. Ontdek hoe AI-gedreven tools en geavanceerde netwerkbeveiligingssystemen organisaties helpen bij het detecteren en voorkomen van geavanceerde cyberdreigingen, zoals zero-day aanvallen, met een ongekend niveau van precisie en snelheid.

