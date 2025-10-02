AI in cybersecurity: vloek of zegen?

Welkom bij ‘Het einde van cyberrisico’s’. We hebben een serie video’s opgenomen met Arctic Wolf om organisaties handvatten te geven om dit te kunnen bewerkstelligen. Samen met Leon van Dongen en Stephane Jacobs van Arctic Wolf bespreken we in een serie korte video’s de verschillende onderdelen die hieraan bijdragen.

Er is veel te doen om de impact die AI heeft op cybersecurity. Aanvallers gebruiken steeds vaker AI. Dat betekent onder andere dat organisaties (en security-leveranciers) het ook steeds meer in gaan zetten.

In de tweede aflevering bespreken we de volgende punten:

– Vloek of zegen? En waarom?

– Is ieder bedrijf er klaar voor?

– Do’s en dont’s

– Hoe kun je vandaag (of morgen) AI al inzetten?

Onderstaande video laat enkele highlights zien van de videoreeks ‘Het einde van cyberrisico’s’.

