Interview met Martijn van Lom van Kaspersky Lab

Security

Digitale beveiliging is belangrijker dan ooit en dat realiseren we ons bij Techzine ook. We zijn dan ook druk in gesprek met allerlei beveiligingsbedrijven om te kijken hoe wij onze lezers hier nog beter over kunnen informeren. Eerder deze week waren wij te gast bij Kaspersky Lab in Nederland voor een interview met de general manager, Martijn van Lom. Van Lom is inmiddels al 6,5 jaar general manager van Kaspersky Lab Benelux en weet als geen ander wat er op dit moment speelt in de markt en waar een bedrijf als Kaspersky naar toe wil.

Kaspersky Lab is een van de grotere merken in de antivirusmarkt. Op dit moment is het naar eigen zeggen de derde speler in de consumentenmarkt en de vierde speler op de zakelijke markt. Daarmee is het bedrijf tevreden, al denkt het binnen twee jaar op de zakelijke markt te kunnen doorgroeien naar de derde plaats. Daar moeten we wel bij vermelden dat de concurrentiestrijd om de derde plaats in de zakelijke markt een pittige is, want verschillende beveiligingsbedrijven doen hun best om die plek in handen te krijgen.

Natuurlijk is een goede marktpositie belangrijk voor een fabrikant, maar een goed product en een goede strategie is minstens zo belangrijk. Als beveiligingsbedrijf moet je weliswaar snel kunnen handelen, maar een lange termijnvisie is ook zeer belangrijk. Uiteindelijk valt of staat de hele positie in de markt toch met de kwaliteit die een bedrijf kan leveren.

Kaspersky-producten

Aangezien we ons bij Techzine hoofdzakelijk bezighouden met zakelijke producten, gaat daar ook onze interesse naar uit bij Kaspersky. Van Lom benadrukte echter dat voor Kaspersky de consumentenmarkt ook zeker belangrijk is. De data van cyberaanvallen en malware die met het consumentenproduct worden verzameld zijn extreem belangrijk om ook weer goede zakelijke producten te kunnen ontwikkelen. Het een gaat simpelweg niet zonder de ander. Inmiddels komen er elke dag ruim 310.000 malware-samples voorbij in het lab van Kaspersky en veel daarvan wordt afgevangen door de consumentenproducten.

Elk beveiligingsbedrijf heeft de lastige taak om uit die duizenden samples een analyse te maken en overeenkomsten te ontdekken tussen de samples van die dag, maar ook tussen samples van de dagen, weken, maanden en jaren daarvoor. Soms duurt het wel 12 jaar voordat Kaspersky iets zinnigs kan zeggen over een bepaald type malware, omdat de overheden of criminelen die erachter zitten deze met veel geduld hebben ontwikkeld. Dit geldt zeker als het gaat om malware met een specifiek doel, bijvoorbeeld een bepaald bedrijf of overheidsinstelling penetreren. Kaspersky investeert dan ook fors in analyses en onderzoek, maar ook in software-ontwikkeling om cybercriminelen tegen te houden.

Van Lom liet weten dat in de nieuwste producten van Kaspersky Lab inmiddels een hele goede verdedigingslaag is opgenomen tegen ransomware, toch wel één van de grootste malware-problemen van 2016. Waarschijnlijk ook een type malware dat in 2017 nog voor veel slachtoffers gaat zorgen. De nieuwe software van Kaspersky kan vrijwel elke vorm van ransomware tegenhouden, want de software staat niet langer toe dat bestanden worden versleuteld. Daarmee heeft het een zeer effectief middel ontwikkeld om ransomware tegen te houden. Natuurlijk zullen de cybercriminelen proberen hierom heen te werken, maar dat is het kat- en muisspel waar beveiligingsbedrijven op zijn ingericht en aan gewend zijn.