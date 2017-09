Innovatieve toepassing blockchain van Vandebron: slim laden van elektrische auto’s

Services

We hebben inmiddels al het nodige over blockchain gepubliceerd op Techzine. Zo zijn er de inmiddels drie blockchain-blogs (geschreven door Yvette de Koste van Ice House). De stelling van de eerste in die serie was dat blockchain zoveel meer is dan bitcoin. Een aankondiging van energieleverancier Vandebron eerder deze week onderstreept dit. De technologie wordt vanaf oktober (bij wijze van pilot) ingezet om het opladen van elektrische auto’s slimmer te laten verlopen.

Vandbron is een relatief jonge onderneming, opgericht in 2014. Het noemt zichzelf een ‘energiemarktplaats die consumenten verbindt met lokale duurzame energiebronnen’. Duurzaamheid is de kernboodschap van het bedrijf. Het gros van de zogenaamde groene of duurzame energie waar de ‘grote jongens’ op de energiemarkt mee schermen, komt nog steeds uit kolencentrales. Dat moet volgens het bedrijf veranderen. Het wil zo snel mogelijk richting 100 procent duurzame energie voor iedereen en altijd.

Nieuwe producten/diensten Vandebron

Om een en ander kracht bij te zetten, kondigde Vandebron eerder deze week enkele nieuwe producten aan. Zo is er vanaf nu een Vandebron laadpas beschikbaar, waarmee gebruikers alle openbare laadpunten in Nederland kunnen gebruiken. Daarnaast is de app volledig vernieuwd. Zo is er nu een integratie met Qpark in de app opgenomen. Hiermee kun je via de app meteen betalen voor zowel parkeren als laden. Voorheen moest je heen en weer lopen naar de parkeerautomaat om te betalen voor dat deel en moest je bij het laadpunt betalen voor het opladen. Verder kun je in de app nu volgens Vandebron nog beter inzicht krijgen in de volgens hen ondoorzichtige laadtarieven.

Slim laden met blockchain

Op zich zijn bovenstaande aankondigingen natuurlijk leuk en interessant, maar niet de reden waarom wij graag bij de aankondiging aanwezig wilden zijn. Er wordt namelijk nog iets nieuws uitgerold binnenkort. In oktober start Vandebron in samenwerking met Tennet met een pilot die het Slim laden noemt. Een selectie klanten van het bedrijf mag hiervan gebruik gaan maken. Het doel hiervan is – hoe kan het ook anders – bijdragen aan een zo duurzaam mogelijke energievoorziening.

Om dit te bereiken gebruikt Vandebron het blockchain-platform van IBM, gebaseerd op Hyperledger. Daar heeft het bedrijf een afgeschermde omgeving waarvandaan het de laadprocessen van elektrische auto’s kan aansturen. Op deze manier kan er worden gestopt met laden op het moment dat er meer vraag dan aanbod is op het stroomnet. Dan worden er namelijk gas- en kolencentrales ingezet. Is de vraag weer gedaald en kan weer worden gegarandeerd dat de stroom je krijgt 100 procent duurzaam is, dan start het laden weer. Er wordt bij deze nieuwe dienst gebruikgemaakt van de bestaande API’s van bijvoorbeeld Tesla. Die gebruik je nu ook al als je het laadproces vanuit je Tesla app start of stopt, dus daar hoeft Vandebron zelf eigenlijk niet veel aan te doen.

Doen wat je belooft

Uiteraard moet je als energieleverancier wel kunnen aantonen dat je ook daadwerkelijk levert wat je belooft. Hier helpt het ‘onveranderbare’ karakter van blockchain, ook als er regelmatig wordt in- en uitgeschakeld. In het grootboek (de ledger) wordt alles bijgehouden, zonder dat er achteraf nog iets aan veranderd kan worden. Op deze manier kan Vandebron naar eigen zeggen dus altijd aantonen dat het ook daadwerkelijk de watturen levert die het zegt te leveren. Uiteindelijk moet het de klanten ook nog geld opleveren overigens. Een gemiddelde leaserijder kan volgens Vandebron zo 250 euro op jaarbasis terugverdienen door alleen gebruik te maken van het stroomnet op de momenten dat het uitkomt.

Of Slim laden ook daadwerkelijk een succes wordt, moeten we natuurlijk afwachten. Het is vooralsnog een pilot. Maar het concept is zeker interessant wat ons betreft en geeft ook goed aan waar blockchain-technologie voor gebruikt kan worden. We zullen dit soort ontwikkelingen uiteraard goed in de gaten houden.