“In de toekomst rijdt iedereen in een connected car”

Ze bestaan: auto’s met een ingebouwd apparaatje waarmee allerlei data verzameld wordt over de auto en haar berijder, wat vervolgens gebruikt kan worden voor preventief onderhoud en tal van andere slimme toepassingen. Een connected car is geen toekomstmuziek. Bestaande auto’s kunnen binnen 15 minuten omgetoverd worden tot een connected car. Rondrijden doen ze al, al is het aantal nog klein.

De technologie achter deze connected cars is de ontwikkelfase wel al een tijdje voorbij. “Over twee jaar is dit de normaalste zaak van de wereld”, zegt Vincent Kalkhoven. Hij is directeur van applicatie ontwikkelaar NXTApps dat vorig jaar startte met het bouwen van toepassingen voor de automotive. Vincent vertelt over NXTApps, de ”connected cars” en het ontwikkelen van veilige (mobiele) toepassingen.

NXTApps: de startup

NXTApps werd begin dit jaar opgericht met de ambitie om bedrijven te helpen bij hun digitale transformatie. Naast cloud-technologie maakt NXTApps gebruik van Outsystems, “een reduced code programming platform” waarmee in zeer korte tijd software kan worden ontwikkeld.

Vincent legt uit: “Door op een creatieve en grotendeels geautomatiseerde manier software te ontwikkelen waarbij “privacy by design” en “security by design” het uitgangspunt zijn, kun je in korte tijd voor bedrijven enorme waarde creëren. Dit zorgt er namelijk voor dat de snelheid en wendbaarheid, waarmee ingespeeld kan worden op de veranderende behoeften van klanten en consumenten, toenemen.”

Slimme (mobiele) apps maken directe communicatie mogelijk tussen de consument en de aanbieder van diensten. Ondanks dat NXTApps branche-onafhankelijke software ontwikkelt, is zij een vergaande samenwerking aangegaan met Crossyn. Crossyn levert een geavanceerd analyseplatform voor de automotive industrie.

Data combineren voor optimaal gebruik van de auto

Crossyn is gespecialiseerd in het verzamelen, analyseren en verrijken van data van voertuigen en het rijgedrag van bestuurders. Via het apparaat in de auto verzamelt Crossyn gegevens om deze vervolgens in de vorm van data-abonnementen aan te bieden aan diverse doelgroepen; denk aan verzekeraars, universele garages, de ANWB, de overheid. Vervolgens bouwt NXTApps voor deze doelgroepen (mobiele) toepassingen om deze informatie te interpreteren en presenteren aan eindgebruikers of in bestaande ICT systemen te integreren.

Er zijn al apps beschikbaar voor rittenregistratie, het meten van rijgedrag, het beschikbaar stellen van technical car data aan de dealer voor preventief onderhoud en smart parking. Het Crossyn platform koppelt ook externe data aan de toepassing. “Het platform is al in staat eigen gegevens met informatie van bijvoorbeeld het KNMI te combineren. Stel, het KNMI geeft aan dat het gaat vriezen. De auto kan meten of hij wel kan starten in de ochtend. Als blijkt dat dat niet mogelijk is, kan het de wegenwacht diezelfde avond nog contact met je laten opnemen en sta je ‘s ochtends niet gefrustreerd bij een auto die niet start.”

De auto werkt op deze manier mee aan het eigen onderhoud. Sommige auto’s hebben wel 20.000 verschillende data-objecten in de auto. Door het slim combineren van car data met diverse externe databronnen zijn veel toepassingen te bedenken die het gebruikersgemak en de rijveiligheid verder kunnen verbeteren.

Je gegevens hoog en droog houden

Door het combineren van de informatiestromen wordt het de auto-eigenaar een stuk makkelijker gemaakt. Maar ook voor andere partijen is de data heel interessant. Brancheorganisatie BOVAG werkt bijvoorbeeld samen met Crossyn voor het verzamelen van voor hen relevante data.

Verzekeraars kunnen met de informatie die NXTApps beschikbaar stelt verzekeringen op maat aanbieden. Een schadeverzekering aangepast op rijgedrag is daar een voorbeeld van. Een connected car is ook in staat om bij aanrijdingen informatie over de impact te tonen aan de hand van bewegingssensoren en meting van G-krachten. Dit kan invloed hebben op het wel of niet uitkeren van schadeclaims.

Kalkhoven maakt daarbij de kanttekening dat de gebruiker expliciet toestemming moet geven om de gegevens door te laten sturen naar de verzekeraar. De data is eigendom van de gebruiker en wordt beschermd door de integratie van security en privacy maatregelen in de app en het achterliggende platform. Er wordt onderscheid gemaakt tussen “user data”, “car data” en “generieke data”.

“Op het moment dat je je auto verkoopt wil je wel de technische data vrijgeven aan de nieuwe eigenaar, maar natuurlijk niet de data die te herleiden is naar de berijder. Op deze manier kan de koper zien dat er inderdaad nooit schade heeft gereden, maar blijft de privacy van de vorige eigenaar beschermd”, aldus Kalkhoven.

Privacy en informatiebeveiliging zijn erg belangrijk bij NXTApps. Security maatregelen worden al in de eerste stap van het ontwikkelproces meegenomen. Op die manier zorgen ze dat de veiligheid van de app een integraal onderdeel uitmaakt van het geheel en niet aan het einde, wanneer de app al klaar is, pas aandacht krijgt.

De focus op security komt niet uit de lucht gevallen. NXTApps heeft nauwe banden met ICT Security specialist Motiv en heeft daardoor toegang tot enorm veel kennis op het gebied van informatiebeveiliging. Die kennis zet NXTApps in zodat de applicatie ook qua veiligheid staat als een huis.

De auto’s van de toekomst

Het is een kwestie van tijd tot alle auto’s connected zijn en bedrijven en consumenten kunnen profiteren van de voordelen. “Autoproducenten zullen snel eigen systemen gaan inbouwen om mee te gaan met de ontwikkeling. Anderzijds zullen producenten die dat niet doen op zoek gaan naar merkonafhankelijke systemen die ze kunnen integreren met hun auto’s”, legt Kalkhoven uit.

Volgens Kalkhoven kunnen autorijders dan ook steeds comfortabeler en veiliger rijden: “Denk aan wifi in de auto, software die het mogelijk maakt met andere auto’s te communiceren of verdere integratie van artificial intelligence. Het zijn mooie voorbeelden van hoe applicatieontwikkeling bijdraagt aan fijner en veiliger autorijden in de toekomst.”

Dit is een ingezonden bijdrage van NXTApps over connected cars.