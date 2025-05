Kamer uiterst kritisch over ICC-blokkade door Microsoft

De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over het blokkeren van het e-mailadres van de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) door Microsoft.

Een week geleden meldde persbureau AP dat Microsoft het e-mailadres van de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) had geblokkeerd, waardoor deze moest overstappen op Proton Mail. Microsoft bevestigde dinsdag aan iBestuur dat er inderdaad een gesanctioneerde functionaris is losgekoppeld van Microsoft-diensten, maar gaf geen details over of dit alleen een privémail betrof.

Hoofdaanklager Karim Khan heeft dankzij de VS-sancties geen toegang tot zijn e-mails. Ook zijn bankrekeningen zijn bevroren. Dit soort incidenten laat zien hoe kwetsbaar organisaties kunnen zijn bij afhankelijkheid van Amerikaanse IT-diensten, zoals we eerder omschreven:

Lees ook: Microsoft-blokkade op ICC: Europa kan niet digitaal afhankelijk van VS zijn

Kamervragen over digitale soevereiniteit

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann wil van staatssecretaris Szabó weten of door deze sancties de onafhankelijkheid en neutraliteit van andere sectoren die afhankelijk zijn van Amerikaanse techdiensten in gevaar komt. Daarbij doelt ze specifiek op vitale infrastructuur en alle overheidslagen. Daarnaast stelt ze vragen over mogelijke marktdominantie in het digitale domein.

“Is het mogelijk dat Nederlandse burgers ook toegang tot hun Microsoft-account en bankrekening wordt ontnomen door sancties van de regering-Trump? Wat doet u om dit te voorkomen?”, vraagt Kathmann. Ook wil ze weten hoe het technisch mogelijk is dat Microsoft op last van de Amerikaanse president toegang tot digitale diensten kan ontzeggen.

Risico’s voor overheidsorganisaties

CDA-Kamerleden Bontenbal, Krul en Boswijk stelden soortgelijke vragen (zoals Security.NL samenstelde) en benadrukken de potentiële risico’s voor overheidsorganisaties. “Klopt het dat deze maatregel in de praktijk betekent dat elke overheidsorganisatie die gebruikmaakt van Amerikaanse digitale diensten, de toegang hiertoe op elk moment kan verliezen, zonder enige vorm van checks & balances zoals tussenkomst van een rechter?”, vragen zij aan Veldkamp en Szabó.

Agenda voor digitale soevereiniteit

De CDA-Kamerleden vragen ook welke maatregelen het kabinet neemt om de digitale soevereiniteit van Nederland en de EU te verhogen. Ze willen dat de afhankelijkheid van Amerikaanse digitale diensten wordt afgebouwd en verzoeken om een concrete agenda die met de Kamer gedeeld kan worden.

Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Szabó voor Digitalisering hebben drie weken om de vragen van de Kamerleden te beantwoorden.