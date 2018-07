RugGear officieel voorgesteld in Nederland: robuust en soms ook stijlvol

Vandaag waren we aanwezig bij de introductie van het merk RugGear, fabrikant van rugged en ruggedized mobiele apparaten, aan de Nederlandse pers. Het merk, dat in het verleden de toestellen fabriceerde die de Bullit Group op de markt bracht (de Cat-telefoons) en voor Crosscall, DeWalt, Motorola en Huawei toestellen maakte, zet tegenwoordig vol in op toestellen die het onder eigen naam op de markt brengt. De RG850 is het vlaggenschip (en ligt vanaf eind deze maand in de winkel), maar het bedrijf heeft meer noten op haar zang. In dit artikel stellen we de toestellen waarmee het moet gebeuren, kort aan je voor.

Als je het hebt over een rugged telefoon of tablet, dan heeft een stemmetje in je hoofd daar ook meteen bijvoeglijke naamwoorden zoals ‘lelijk’, ‘lomp’, ‘bonkig’ en ga zo maar door voorgezet. Dat kleeft zeer sterk aan dit soort toestellen. Immers, om ze te beschermen tegen serieuze valpartijen en barre omstandigheden, moeten er zaken verstevigd en afgedicht worden. Die eigenschappen zitten niet standaard inbegrepen bij het materiaal waarvan smartphones standaard gemaakt worden. Het resultaat? Een in de regel niet zo verfijnd ogend toestel als je wellicht gewend bent.

Rugged in de lift

Toch is de rugged markt stevig aan het groeien, als we de cijfers van CSS Insights mogen geloven. Volgens Mark Moons, Business Development Director bij RugGear, zijn hiervoor meerdere redenen aan te wijzen. Allereerst wordt Android meer en meer gebruikt in de enterprise-wereld. Push-to-Talk (het gebruik van je toestel als walkietalkie) kan daarnaast inmiddels ook via 4G. Tel daarbij op dat rugged telefoons er steeds beter uit gaan zien en dat BYOD nog altijd de norm is in veel bedrijfstakken, en je hebt een goede verklaring voor de groei te pakken. Wel valt op dat de groei uitsluitend in het middensegment zit, aangeduid als smart consumer rugged. De andere segmenten blijven gelijk of nemen af.

Uiteindelijk draait het volgens Moons in de smartphonemarkt steeds meer om waar voor je geld krijgen. De grote ontwikkelingen zijn er wel een beetje uit. Toestellen worden ook langer in het veld gebruikt dan voorheen, omdat het niet per se loont om op een nieuwe model over te stappen. De voornaamste trend die hij echter ziet voor RugGear is dat bedrijven nog veel meer dan vroeger een toestel zoeken dat past bij het gebruiksdoel. Dat laatste is natuurlijk koren op de molen van een aanbieder van rugged telefoons (en tablets).

RugGear als benchmark

De ambitie van RugGear is duidelijk: ze willen de benchmark zijn als het gaat om rugged toestellen. Zoals ze het zelf zeggen: “We are the home of rugged.” De markt die RugGear bestrijkt gaat van toestellen die explosies kunnen overleven tot modellen zoals de RG850, die overduidelijk gericht is op het scheidsvlak tussen zakelijk en privégebruik. Een Push-to-Talk smartwatch zit er overigens ook aan te komen en er is met de RG760 een toestel op komst waarmee je middels Private LTE met andere medewerkers binnen de organisatie kunt communiceren.

RG850

Hieronder stellen we de toestellen kort aan je voor die RugGear in het portfolio heeft. We beginnen met de absolute blikvanger, namelijk de RG850. Als je dit toestel vastpakt, is het nog wel altijd duidelijk dat het een rugged toestel is. Er is echter veel aan gedaan om dit gevoel zoveel mogelijk naar de achtergrond te dringen. Zo is hij met een dikte van 12,4 mm zeker niet overdreven dik en zit er een 6-inch paneel in met een verhouding van 18:9. Dat zijn niet-rugged karakteristieken in ieder geval. Een 720p-resolutie doet overigens wel weer wat afbreuk aan deze indruk. Maar goed, je kan niet alles hebben, zullen we maar denken.

Verder is de RG850 eveneens behoorlijk modern. Er is gekozen voor een SoC uit de fabrieken van Qualcomm. De Snapdragon 430 is niet meer de nieuwste, maar kan nog goed mee. Qua RAM doet de RG850 het met 3 GB, intern is de opslagcapaciteit 32 GB. Deze kan nog uitgebreid worden middels een microSD-kaartje. Voor en achter is voorzien in een camera, met een sensorresolutie van respectievelijk 8 en 12 MP. Volgens Moons moet je hier niet van verwachten dat deze de strijd aangaan met het geweld dat je tegenkomt in de Galaxy S-lijn van Samsung of op de nieuwste iPhones. De prestaties zijn echter zeker bruikbaar.

Het meest opvallende aan de RG850, is de aanwezigheid van Android 8.1. Volgens Moons kom je er tegenwoordig niet meer mee weg om een toestel te leveren waar nog een oudere versie van Android op staat. Dat doen veel andere leveranciers van rugged toestellen wel. Aangezien RugGear eigen fabrieken heeft, kan men ook veel meer controle uitoefenen op het up-to-date blijven. Een update naar Android P komt er in ieder geval.

Nog steeds rugged

RugGear heeft met de RG850 geprobeerd om een toestel te maken dat veel van de nieuwste features biedt. Dit terwijl het tegelijkertijd ook een zeer rugged apparaat is. Hij heeft een IP68-rating meegekregen en voldoet aan de 810G-standaard. Hij moet een val van 1,5 m hoogte overleven en is geschikt voor omgevingen tussen de -20 en 60 graden Celsius. Bedienen met handschoenen is uiteraard ook van de partij.

Hieronder zie je alle specificaties van de RG850. Vooral de grote accu, met een capaciteit van 4000 mAh, valt wat ons betreft nog op.

Feature phones en een tablet

Het mag duidelijk zijn dat de RG850 het paradepaardje is van RugGear. Niet iedereen zal echter per se een smartphone willen hebben. Feature phones maken weliswaar een steeds kleiner onderdeel uit van de markt voor rugged toestellen, ze verkopen nog steeds. RugGear heeft op dat vlak de RG100, RG129 en RG160. De eerste van het stel is al een oud beestje en zal in de loop van dit jaar end-of-life gaan. De RG129 en RG160 zullen wel door blijven lopen.

Interessant om te vermelden hier is dat de RG160 Android als besturingssysteem heeft. Weliswaar de laatste versie die nog een fysiek toetsenbord ondersteunde (4.4.2), maar je kunt er dus wel zaken zoals Whatsapp en dergelijke op installeren. Voor de RG129 is men naar verluidt ook aan het kijken of ondersteuning voor Whatsapp mogelijk is. Hieronder zie je de specificaties van deze drie toestellen.

Tot slot heeft RugGear ook nog een tegenhanger voor bijvoorbeeld de Toughpad van Panasonic in het assortiment. Deze tablet heeft RG910 als typenummer meegekregen. Hij wordt geleverd met Android 8, een handvat achterop en een 6000 mAh-accu. Verder zijn er allerlei accessoires voor beschikbaar. Je kunt hierbij denken aan een extensie waarmee je de tablet in een dock kunt zetten. Daarnaast is er een 10.000 mAh extra accu beschikbaar.

Hieronder zie je de specificaties van de RG910. Opvallend is de aanwezigheid van een magnetische aansluiting voor de lader. Die ken je wellicht van pre-type-c Macbooks. In veeleisende omgevingen is een dergelijke aansluiting best prettig, lijkt ons. Als er dan eens iets gebeurt waardoor er te veel kracht komt te staan op de kabel en de aansluiting, dan laat hij gewoon los.

Review RG850

We hebben een exemplaar van de RG850 meegekregen om eens wat uitgebreider mee aan de slag te gaan. Daar zullen we als het even lukt voordat het toestel officieel op de markt komt (eind juli, zoals het er nu uitziet), een review van online zetten. Hou de site dus in de gaten als je meer wilt weten over dit toestel!