OutSystems focust op enterprises die veel applicaties snel moeten ontwikkelen

Onlangs gingen we in gesprek met Rui Pereira, vice president Digital Transformation bij Outsystems. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat de focus van OutSystems ligt op de grote organisaties, voornamelijk enterprises die veel applicaties moeten ontwikkelen en het liefst zo snel mogelijk. Het doel van OutSystems is om een product te leveren waarmee die bedrijven hun applicaties sneller kunnen bouwen en uitrollen. De totale development tijd moet omlaag.

Tijdens het interview werd duidelijk dat OutSystems een grote rol speelt bij bedrijven met oude legacy systemen. Bijvoorbeeld banken en verzekeraars die nog systemen hebben uit de jaren ‘70 of ‘80, die niet zijn ontwikkeld met het gedachtegoed van vandaag de dag. Het uitlezen van data is bijvoorbeeld vaak niet mogelijk buiten de standaard applicatie, API’s bestaan niet.

Daar staat tegenover dat bedrijven steeds sneller willen innoveren. Data moet breed beschikbaar zijn, mobiele applicaties zijn tegenwoordig vaker de norm. Als je dat moet integreren met systemen uit de jaren ‘70 of ‘80 dan loop je tegen zeer uitdagende problemen aan. OutSystems heeft voor heel veel van dit soort systemen connectors ontwikkeld, zodat die snel kunnen worden gekoppeld aan applicaties die je kan bouwen met OutSystems. Dit scheelt zo enorm veel tijd dat dit voor veel enterprises al voldoende meerwaarde biedt. Niet dat daar de kracht van OutSystems ophoudt, maar veel ontwikkelaars hebben vandaag de dag simpelweg geen kennis van die hele oude systemen.

Pereira laat weten dat hij niet verwacht dat de concurrentie snel zal kiezen voor het ondersteunen van deze legacy systemen omdat dat enorm complex is. Daarin is OutSystems in zijn ogen uniek.

Hoe belangrijk zijn partners voor groei?

De grootste concurrent voor OutSystems is waarschijnlijk Mendix. Ook dat bedrijf heeft een enterprise strategie. Hierbij wordt vooral nauw samengewerkt met IBM en SAP, die beide het Mendix product verkopen en aanbevelen om plugins en extensies te bouwen op IBM- en SAP-software. We waren dan ook benieuwd hoe OutSystems dit ziet en of dat een mogelijk probleem voor ze is.

Pereira maakt zich totaal niet druk over de concurrentie. OutSystems kijkt wel naar de concurrentie, dat doet ieder bedrijf, maar zorgen maken is niet nodig. Zo stelt hij dat OutSystems enorm veel klanten heeft die uitbreidingen bouwen bovenop SAP-applicaties met OutSystems. De ondersteuning van SAP binnen OutSystems is gewoon op orde. Verder ziet hij dat waar Mendix nauw samenwerkt met IBM, OutSystems vooral veel samenwerkt met Microsoft. OutSystems doet enorm veel met verschillende Microsoft-producten, vooral Azure wordt zeer breed ondersteund. Daar haalt OutSystems ook veel nieuwe klanten op binnen. Het is vooral voor klanten die zelf al een Azure-cloudomgeving hebben en daarop willen integreren.

Klanten kunnen ook kiezen om gebruik te maken van de OutSystems Cloud, die gebaseerd is op Amazon Web Services. OutSystems biedt sinds kort de mogelijkheid om Kubernetes containers te deployen, waarna de klant zelf kan kiezen in welke cloudomgeving, of on premise, ze de applicatie willen draaien.

Focus ligt op enterprises, MKB is welkom

De trend in de markt is om bovenin de markt te beginnen bij enterprises, wat OutSystems nu gedaan heeft. Vervolgens zakt men dan af naar steeds kleinere bedrijven, waarbij de prijzen dalen en de klantbasis vele malen groter wordt. OutSystems liet weten deze strategie vooralsnog niet te volgen. De focus ligt echt op enterprises, het onderwijzen van klanten wat de mogelijkheden zijn met OutSystems en hoe ze nog beter gebruik kunnen maken van het systeem.

Klanten uit het klein en middenbedrijf zijn wel welkom, maar als je een paar additionele applicaties moet ontwikkelen is OutSystems waarschijnlijk een te dure oplossing. Er zijn echter wel klanten die bijvoorbeeld een SaaS-oplossing ontwikkelen met OutSystems. De totale applicatie wordt met OutSystems ontwikkeld en vervolgens op abonnementsbasis verkocht. In het begin is OutSystems dan een flinke investering, maar naar verloop van tijd is het een zeer waardevolle asset.

De grootste uitdaging voor Outsystems is nog steeds adoptie van lowcode

Outsystems heeft de markt voor lowcode mede gevormd. Als we vragen naar de grootste uitdaging dan is dat niet zozeer de concurrentie, maar meer het bekender maken van lowcode platformen onder C-level. Zodat ze interesse krijgen in de mogelijkheden van een lowcode-platform, wat ze ermee kunnen en welke voordelen het biedt. Dat is namelijk nog lang niet bij iedereen bekend, en daar ligt nog steeds de grootste uitdaging.

Nederland en België zijn goede voorbeelden van landen waar lowcode snel in opkomst is. In Nederland nog meer dan in België. Het is een van de betere landen voor OutSystems. Dat heeft wellicht mede te maken met het grote te kort aan ontwikkelaars in Nederland.