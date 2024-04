Canonical brengt vandaag de nieuwste LTS-versie van Ubuntu uit. Deze release, versie 24.04 met de codenaam ‘Noble Numbat’, kent behalve upgrades aan het GNOME UI enkele belangrijke features en verbeteringen onder de motorkap, waaronder beveiligingsmogelijkheden, meer compatibiliteit met IBM-hardwarearchitectuur en support voor nieuwere versies van veelgebruikte programmeertalen. Ook is er .NET 8-ondersteuning gedurende de gehele levenscyclus van deze LTS-versie.

Wat eindgebruikers in elk geval zal opvallen, is de nieuwste versie van het (min of meer standaard) Linux-UI GNOME, versie 46. Verdere verbeteringen zitten vooral onder de motorkap. De gebruikte Linux 6.8 kernel biedt de mogelijkheid om beveiligingsmodules te ‘stacken’ ofwel combineren, waarbij iedere module zijn eigen functionaliteit bijdraagt. Andere verbeteringen omvatten verbeterde hardwarecompatibiliteit en geoptimaliseerd energiebeheer voor laptops.

De kernel kent verbeterde syscall-prestaties, ondersteuning voor geneste KVM op ppc64el, en toegang tot het nieuwe copy-on-write bcachefs-bestandssysteem. Dat moet onnodige kopieën van gegevens voorkomen en een efficiëntieslag opleveren. Daarnaast heeft Ubuntu 24.04 LTS features van een low-latency kernel geïntegreerd in de standaard kernel, wat vertragingen bij het plannen van kerneltaken moet verminderen.

Frame pointers zijn standaard ingeschakeld op alle 64-bits architecturen, om beheerders eenvoudiger toegang toegang te geven tot flame graphs die helpen bij het identificeren van bottlenecks en het verbeteren van de prestaties van de gebruikte software.

Ondersteuning voor .NET 8

Ubuntu 24.04 LTS komt met ondersteuning voor programmeertalen als Python 3.12, Ruby 3.2, PHP 8.3 en Go 1.22, en legt extra nadruk op de gebruikerservaring van .NET-, Java- en Rust-developers. Een opvallende toevoeging is de ondersteuning van .NET 8. Deze versie wordt gedurende de volledige levenscyclus van zowel Ubuntu 24.04 LTS als 22.04 LTS ondersteund, waardoor ontwikkelaars hun applicaties kunnen upgraden naar nieuwere .NET-versies vóórdat ze hun Ubuntu-release upgraden.

Bovendien is deze .NET-ondersteuning uitgebreid naar het IBM System Z-platform, een bewijs dat Ubuntu werk maakt van de ondersteuning van diverse hardwarearchitecturen. Dit biedt meer flexibiliteit en continuïteit voor ontwikkelaars die afhankelijk zijn van het .NET-framework voor hun softwareontwikkeling.

Canonical en Intel hebben voor deze versie de handen ineen geslagen om Intel QuickAssist Technology (IQT) te integreren. Intel QAT stelt gebruikers in staat om versleuteling en compressie te versnellen en daarmee CPU-gebruik te verminderen. Dat moet de prestaties van netwerk- en opslagtoepassingen verbeteren op Intel Xeon Scalable-processors van de vierde generatie en nieuwer.

Op maat gemaakte developer-UI’s voor Desktop

Ubuntu Desktop maakt voor het eerst gebruik van dezelfde installatietechnologie als Ubuntu Server. Dit betekent dat desktopbeheerders nu image-aanpassingstools zoals autoinstall en cloud-init kunnen gebruiken om op maat gemaakte UI’s te creëren voor developers. De gebruikersinterface van deze tool heeft ook een make-over gekregen met een modern ontwerp gebouwd in Flutter, Google’s open-source UI-framework.

Canonical zegt te willen blijven investeren in Ubuntu op Windows Subsystem for Linux (WSL) als een eersteklas platform voor developers en dataspecialisten. De Active Directory Group Policy-client van de betaalde variant Ubuntu Pro bevat nu enterprise proxyconfiguratie, privilege-management en externe scriptuitvoering voor wie gemengde Windows- en Ubuntu-omgevingen beheert. Vanaf Ubuntu 24.04 LTS ondersteunt Ubuntu op WSL cloud-init zodat gebruikers hiermee scripts en metadata kunnen laten uitvoeren tijdens het opstarten van een virtual machine.

Maximaal twaalf jaar ondersteuning

Een Ubuntu LTS-versie wordt tien jaar onderhouden: vijf jaar standaard support en een aanvullende 5 jaar Extended Security Maintenance (ESM). Het is mogelijk om dáár nog eens twee jaar ondersteuning bovenop te krijgen tegen betaling. Gewoonlijk komt elke twee jaar een LTS-versie van Ubuntu uit. Daar tussendoor vinden kleinere releases plaats. Kortweg komt er elk jaar in april en oktober een nieuwe versie uit.

De bètaversie van Noble Numbat was al sinds 11 april beschikbaar. Dat is overigens later dan gepland, vanwege de backdoor die in de veelgebruikte compressietool xz was gevonden. Canonical koos daar naar eigen zeggen voor om de veiligheid van gebruikers te waarborgen. Het bedrijf deelde mee dat alle binary packages van de bètaversie die zijn gemaakt ná de commit van de backdoor aan xz-utils (26 februari), zouden worden verwijderd en opnieuw opgebouwd. Hierdoor kon Canonical garanderen dat geen enkele binary in de builds van Ubuntu 24.04 LTS zou zijn aangetast door de dreiging.

Ubuntu 24.04 LTS is hier te downloaden. Zie ook de volledige release notes.

