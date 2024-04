De complexiteit van softwareontwikkeling neemt toe. Van ontwikkelaars wordt niet alleen verwacht dat ze applicaties bouwen, maar ook dat ze de cloudinfrastructuur inrichten en beheren. Ze staan eenvoudigweg onder steeds meer druk om zich over alle aspecten van softwareontwikkeling te ontfermen.

In de afgelopen jaren is er bij organisaties een wildgroei ontstaan aan clouddiensten die ze gebruiken. Voor ontwikkelaars biedt dit het voordeel dat ze veel keuzevrijheid hebben. Toch kleven er ook nadelen aan het gebruik van al deze diensten. Zo verliest een bedrijf door de adoptie van clouddiensten de grip op de kosten. Ook treedt een gebrek aan standaardisatie op, wat weer tot security- en compliance-risico’s lijkt.

Platform Engineering is een uitkomst. Het helpt bij de modernisering van software delivery. Hiervoor maken en onderhouden productteams het engineeringplatform, dat de behoeften van ontwikkelaars en anderen moet ondersteunen. Zij krijgen de beschikking over herbruikbare diensten, componenten en tools die de complexiteit van de infrastructuur te lijf gaan.

Ontwikkelaars kunnen zich dankzij platform engineering richten op het ontwikkelen van businessfunctionaliteiten en hoeven zich geen zorgen te maken over het cloudplatform. Zo houden ze de ruimte over om sneller en effectiever te werken aan wat echt belangrijk is.

